 В Турции начало расследование в отношении известного телеведущего | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.12.2018

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Мир

В Турции начало расследование в отношении известного телеведущего

Фатиха Портакала обвиняют в подстрекательстве к протестам. Телеведущий задался вопросом, могут ли турки выступить против роста повседневных расходов подобно "желтым жилетам" во Франции.

Фатих Портакал в эфире турецкого телеканала

Фатих Портакал в эфире турецкого телеканала

В Турции начало расследование в отношении известного ведущего телеканала Fox TV. Фатиха Портакала обвиняют в открытом подстрекательстве к совершению преступления, сообщили турецкие газеты "Миллиет" и "Хюрриет" в пятницу, 28 декабря.

Портакал задался вопросом, могут ли турки выступить против роста повседневных расходов подобно участникам движения "желтых жилетов" во Франции. "Давайте устроим мирный протест против повышения цен", - написал телеведущий в своем микроблоге Twitter.

Слова телеведущего вызвали резкую критику турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он назвал Портакала "безнравственным" и заявил, что органы юстиции дадут "необходимый ответ". В конце декабря турецкое ведомство по надзору за радио и телевидением RTÜK оштрафовало телеканал Fox TV на сумму в 200 тысяч долларов. Кроме того, ведомство запретило показ трех выпусков новостной программы с телеведущим.

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Протесты "желтых жилетов"

Многотысячные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября из-за намерения властей страны ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо. Одним из ключевых требований протестующих являлось повышение минимальной зарплаты. После того как правительство страны утвердило мораторий на повышение топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

10 декабря Макрон выступил с обращением к нации, пообещав повысить минимальную заработную плату на 100 евро. Президент заявил, что в 2019 году не повысится уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Кроме того, оплата труда в сверхурочные часы не будет облагаться налогами, добавил глава государства.

Позднее Национальное собрание Франции одобрило предложения Макрона участникам массовых протестов. Сенат также выразил согласие с антикризисными мерами французского президента.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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