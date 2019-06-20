 В Турции еще 33 человека приговорены к пожизненному заключению | Новости из Германии о Европе | DW | 10.07.2019

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Европа

В Турции еще 33 человека приговорены к пожизненному заключению

Более 30 человек в Турции осудили за "нарушение конституционного порядка". Судебные процессы связаны с попыткой путча в 2016 году.

Один из обвиняемых по делу о попытке путча в Турции (фото из архива)

Один из обвиняемых по делу о попытке путча в Турции (фото из архива)

Через три года после попытки государственного переворота в Турции суд приговорил 33 обвиняемых в "нарушении конституционного порядка" к пожизненному заключению. Восемь из них будут отбывать наказание в "тяжелых" условиях, сообщает в среду, 10 июля, турецкое государственное информационное агентство Anadolu. Их досрочное освобождение объявлено невозможным. Среди прочего, в обвинительном заключении фигурируют события, произошедшие во время попытки госпереворота 15 июля 2016 года в двух военных учебных заведениях. В число осужденных входит генерал, чья фамилия не называется.

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С конца мая по конец июня 2019 года в Турции в рамках трех массовых судебных процессов более трехсот человек уже были приговорены к аналогичному наказанию. Помимо прочих, был осужден ряд высокопоставленных турецких военнослужащих, включая бывшего командующего военно-воздушными силами Турции Акина Озтюрка.

Официальная турецкая власть, включая президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана,обвиняет в организации неудавшегося переворота исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в США. В Анкаре утверждают, что Гюлен "систематически внедрялся в армию, полицию, министерства и суды". После попытки путча в Турции были уволены с государственной службы десятки тысяч человек. По словам Эрдогана, в настоящее время в тюрьмах содержится более 30 000 предполагаемых последователей Гюлена.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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