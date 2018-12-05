 В Турции выданы ордера на арест двух приближенных саудовского наследного принца | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.12.2018

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Мир

В Турции выданы ордера на арест двух приближенных саудовского наследного принца

Турецкая прокуратура подозревает бывшего старшего советника наследного принца Саудовской Аравии и экс-замглавы спецслужбы страны в организации убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Демонстрация у саудовского консульства в Стамбуле после убийства Хашогги

Демонстрация у саудовского консульства в Стамбуле после убийства Хашогги

Суд в Стамбуле в среду, 5 декабря, выдал ордера на арест двух человек из близкого окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которые подозреваются в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Речь идет о бывшем старшем советнике принца Сауде аль-Катани и экс-замглавы Службы общей разведки Ахмаде аль-Ассири. Оба были отправлены в отставку после того, как Эр-Рияд признал факт убийства Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Турецкая прокуратура подозревает бывших высокопоставленных чиновников, которые в настоящее время находятся в Саудовской Аравии, в причастности к "спланированному и преднамеренному убийству", пишет турецкое информагентство Anadolu. Сообщается, что ордера на арест были выписаны после того, как генпрокуратура нашла новые улики, указывающие на то, что аль-Катани и аль-Ассири были среди организаторов преступления. О каких доказательствах именно идет речь, не раскрывается.

Контекст

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)

Убийство саудовского журналиста The Washington Post

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции. Саудовская Аравия признала факт его убийства, но отрицает причастность к преступлению наследного принца бен Сальмана.

В генпрокуратуре Турции считают, что журналист был задушен, а его тело расчленили и уничтожили. США, Германия и Франция ввели санкции в отношении более 15 саудовцев, которые, согласно данным расследования, причастны к убийству журналиста.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

Ссылки в интернете

Франция ввела санкции за убийство журналиста Хашогги  

Германия запретила въезд 18 саудовцам, причастным к делу Хашогги  

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги  

Покушение на Скрипаля и убийство Хашогги: корректно ли сравнение?  

Убийство Хашогги: что грозит Саудовской Аравии  

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По данным турецкой газеты Hürriyet, Мухаммед бен Сальман в беседе с братом отдал указание заставить журналиста The Washington Post "замолчать как можно скорее".

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Штрафные меры применены к 17 нынешним или бывшим представителям властей Саудовской Аравии, которые, по данным США, причастны к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

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Ряд сенаторов обвинил американского лидера в том, что Белый дом играет роль пиар-конторы наследного саудовского принца. Трамп выпустил заявление об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

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