В Турции выданы ордера на арест двух приближенных саудовского наследного принца

Суд в Стамбуле в среду, 5 декабря, выдал ордера на арест двух человек из близкого окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которые подозреваются в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Речь идет о бывшем старшем советнике принца Сауде аль-Катани и экс-замглавы Службы общей разведки Ахмаде аль-Ассири. Оба были отправлены в отставку после того, как Эр-Рияд признал факт убийства Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Турецкая прокуратура подозревает бывших высокопоставленных чиновников, которые в настоящее время находятся в Саудовской Аравии, в причастности к "спланированному и преднамеренному убийству", пишет турецкое информагентство Anadolu. Сообщается, что ордера на арест были выписаны после того, как генпрокуратура нашла новые улики, указывающие на то, что аль-Катани и аль-Ассири были среди организаторов преступления. О каких доказательствах именно идет речь, не раскрывается.

Убийство саудовского журналиста The Washington Post

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции. Саудовская Аравия признала факт его убийства, но отрицает причастность к преступлению наследного принца бен Сальмана.

В генпрокуратуре Турции считают, что журналист был задушен, а его тело расчленили и уничтожили. США, Германия и Франция ввели санкции в отношении более 15 саудовцев, которые, согласно данным расследования, причастны к убийству журналиста.

Смотрите также:

Убийство Джамаля Хашогги Пропавший журналист Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

Убийство Джамаля Хашогги Главная улика С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

Убийство Джамаля Хашогги Запись с часов? Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

Убийство Джамаля Хашогги Подтверждение убийства Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

Убийство Джамаля Хашогги Реакция Германии Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

Убийство Джамаля Хашогги Бойкот конференции Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

Убийство Джамаля Хашогги Запланированное убийство Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается. Автор: Максим Филимонов

