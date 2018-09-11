 В Турции впервые после попытки путча посадили гражданина ФРГ по обвинению в терроризме | Новости из Германии о Европе | DW | 12.09.2018

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Европа

В Турции впервые после попытки путча посадили гражданина ФРГ по обвинению в терроризме

Гражданин Германии получил в Турции почти 10 лет тюрьмы за то, что состоял в союзе бизнесменов, входившем в движение Гюлена. Мужчину обвинили в членстве в террористической организации.

руки мужчины в наручниках

В Турции впервые после неудавшейся попытки госпереворота летом 2016 года гражданин Германии получил тюремный срок по обвинению в "членстве в террористической организации". Об этом во вторник, 11 сентября, сообщают телеканалы WDR и NDR, а также газета Süddeutsche Zeitung.

55-летний Нежат У. приговорен к 9 годам и 9 месяцам тюремного заключения. По данным немецких СМИ, судебный вердикт основан на том, что мужчина состоял в объединении предпринимателей, входящем в движение исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Последнего турецкие власти обвиняют в организации путча в июле 2016 года. Кроме того, у Нежата У. был открыт счет в близком к Гюлену банке, а его дети посещали школу, близкую к этому проповеднику.

Контекст

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Мужчину осудили еще в июле 2017 года, но публично об этом стало известно только сейчас. На суде Нежат У. сообщил, что у него нет турецкого гражданства, а только немецкое. По данным WDR, в свое время мужчина приехал в Германию на учебу и прожил много лет в немецком Ахене. В 2000 году он вернулся в Турцию и основал здесь фирму, которой руководил вплоть до задержания в 2017 году. Жена Нежата У. является врачом, у них трое детей.

Еще семь граждан Германии ждут в Турции приговора

В настоящее время в Турции под стражей по политическим мотивам находятся еще семь граждан ФРГ. У троих из них есть только немецкое гражданство. По их делам пока нет вердиктов судов.

В ходе массовых чисток, последовавших за подавлением попытки путча, в Турции были взяты под стражу более 50 тысяч человек, еще 150 тысяч человек уволены или отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Фетхуллах Гюлен проживает в эмиграции на территории американского штата Пенсильвания. Анкара безуспешно пытается добиться от Вашингтона экстрадиции проповедника.

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  • Раздетые участники путча лежат на дороге под прицелом сотрудников сил безопасности

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  • проповедник Фетхуллах Гюлен

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Предполагаемый закулисный организатор

    Возможно, за попыткой военного переворота стоял он - проповедник Фетхуллах Гюлен. Турецкое руководство возложило вину именно на него. Гюлен отверг обвинения в свой адрес. Уже многие годы он проживает в США, американские власти отказали Анкаре в экстрадиции проповедника.

  • Празднование победы над путчистами на мосту через Босфор

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Празднование победы

    Спустя сутки после начала мятежа картина резко поменялась: тысячи людей праздновали победу над путчистами на мосту через Босфор. Позднее он был переименован в мост "Мучеников 15 июля".

  • Эрдоган объявляет чрезвычайное положение

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Чрезвычайное положение

    Через пять дней после попытки мятежа президент Эрдоган объявил в стране чрезвычайное положение, на следующие сутки оно вступило в силу. После этого у президента появились значительно более широкие полномочия. Кроме того, начались дискуссии о возобновлении применения смертной казни в стране. Спустя год после введения чрезвычайного положения в Турции оно все еще действует.

  • Сбежавших в Грецию турецких солдат доставляют в греческий суд

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Масштабные чистки

    После провала путча Эрдоган заговорил о "божьем благословении". Цель его - "очистить вооруженные силы, которые должны быть абсолютно безупречными". Между тем чистки затронули не только сторонников Гюлена в армии. В поле зрения попали противники Эрдогана из числа журналистов, ученых и других профессиональных групп. Всего были уволены более 100 000 госслужащих, свыше 50 000 человек взяты под арест.

  • Эрдоган с микрофоном в руках

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Эрдоган расширяет свою власть

    До путча Эрдогану не удалось ввести в Турции предпочитаемую им президентскую форму правления. Провалившийся мятеж он использовал как повод для выстраивания властной системы с одним человеком во главе. В середине апреля 2017 года цель была достигнута. С небольшим перевесом турки одобрили на референдуме соответствующие изменения конституции.

  • Акция протеста оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП)

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Ослабленная оппозиция

    Турецкая оппозиция после неудавшегося путча оказалась ослаблена - прежде всего, прокурдская Партия демократии народов (ПДН). Оба ее председателя, а также 9 других депутатов парламента были арестованы в ноябре 2016 года. Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) долгое время хранит молчание. Нынешним летом она опять-таки воздержалась от проведения массовых демонстраций.

    Автор: Кристиан Вольф


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Вся власть в одних руках: Эрдоган празднует победу на выборах

Контекст

Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

Год назад мятежники попытались свергнуть турецкого президента. Но путч провалился, и Эрдоган лишь усилил свои позиции. Неудавшийся переворот и его последствия - в фотогалерее DW. (14.07.2017)  

Ссылки в интернете

Сообщение WDR

Аудио- и видеофайлы по теме

Вся власть в одних руках: Эрдоган празднует победу на выборах  

"Свободу Юджелу" - немецкий журналист находится уже 100 дней в турецкой тюрьме  

Судебный иск: Эрдоган против свободы слова в ФРГ  

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