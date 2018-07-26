 В Турции арестован бывший полицейский по делу об убийстве российского посла | Новости из Германии о России | DW | 26.07.2018

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Россия

В Турции арестован бывший полицейский по делу об убийстве российского посла

Экс-сотрудник полиции обвиняется в "членстве в террористической организации". Власти в Анкаре считают движение проповедника Гюлена ответственным за убийство Андрея Карлова.

Похороны Андрея Карлова в Москве

Похороны Андрея Карлова в Москве

В ходе расследования совершенного более полутора лет назад убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова арестован очередной подозреваемый. Об этом в четверг, 26 июля, сообщило турецкое агентство Anadolu.

Бывшему полицейскому вменяется в вину "членство в террористической организации". По данным следствия, он имел связи с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, считающегося в Турции террористической группировкой.

В общей сложности арестованы восемь человек

Нападение на Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Российский посол скончался от полученных ранений. Стрелявший в дипломата 22-летний Мерт Алтынташ был убит в ходе полицейской операции.

Контекст

По версии следствия, нападавший был связан с оппозиционным проповедником Гюленом и знал его лично. В настоящее время, по данным Anadolu, в предварительном заключении находятся восемь подозреваемых в подготовке убийства российского посла.

Фетхуллах Гюлен проживает в эмиграции в США и неоднократно отрицал свою причастность к убийству Андрея Карлова. Вскоре после нападения в Анкаре Гюлен резко его осудил, заявив о "чудовищном теракте". Он призвал турецкие власти тщательно расследовать произошедшее, "установить личности тех, кто помогал исполнителю, и принять меры, чтобы подобные атаки не повторялись в будущем". Кроме того, турецкие власти обвиняют Гюлена в организации путча в июле 2016 года и пытаются добиться от Вашингтона его экстрадиции.

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    Автор: Ефим Шуман


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