 В турецком Измире закрыли немецкую школу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.06.2018

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Мир

В турецком Измире закрыли немецкую школу

Региональное отделение турецкого министерства образования закрыло немецкую школу в городе Измир. У учебного заведения имеется разрешение на деятельность, выданное МИДом Турции.

Немецкая школа в Измире

Немецкая школа в Измире

Региональное отделение министерства образования Турции закрыло немецкую школу в городе Измир. Об этом в субботу, 30 июня, сообщило посольство ФРГ в Анкаре.

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По данным заведующего учебной частью Дирка Филиппи (Dirk Philippi), в четверг в школу прибыли представители образовательного ведомства вместе с полицейскими и "в письменной и устной форме" заявили об отсутствии "правовых оснований" для деятельности школы. Закрытие не отразилось на учениках, поскольку в стране наступили летние каникулы.

Реакция посольства ФРГ

Решение о закрытии противоречит имеющемуся разрешению министерства иностранных дел Турции, отметил Филиппи. Согласно этому документу, учебному заведению разрешено действовать в качестве филиала частной школы при посольстве ФРГ в Анкаре.

Представители посольства намерены "призвать правительство Турции немедленно объяснить причины закрытия". По их словам, немецкие школы в Турции остаются "важным элементом отношений между двумя странами в сфере культуры и образования".

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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