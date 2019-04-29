 В турецкой тюрьме покончил с собой предполагаемый шпион из ОАЭ | Новости из Германии о Европе | DW | 29.04.2019

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Европа

В турецкой тюрьме покончил с собой предполагаемый шпион из ОАЭ

Покончивший самоубийством - один из двух предполагаемых агентов из Объединенных Арабских Эмиратов, задержанных в Турции. Турецкие власти проверяли их и на причастность к убийству Джамаля Хашогги.

Тюрьма в Турции

Тюрьма в Турции

В турецкой тюрьме покончил жизнь самоубийством предполагаемый шпион из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), который одно время проходил в Турции по делу об убийстве известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Арестант был обнаружен мертвым в своей камере в тюрьме для особо опасных преступников под Стамбулом, сообщило Анатолийское информационное агентство в понедельник, 29 апреля. Представитель МВД Турции подтвердил это сообщение.

Контекст

Президент США Дональд Трамп фактически снимает с саудовских властей ответственность за жестокое убийство Джамаля Хашогги. Это не должно оставаться без последствий, считает Михаэль Книгге. (21.11.2018)

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)

Покончивший с собой гражданин ОАЭ был задержан в Турции вместе с другим гражданином этой страны по подозрению в шпионаже на Эмираты. Власти Турции проверяли этих лиц и на возможную причастность к убийству Хашогги, однако позднее задержанных официально обвинили в военном и политическом шпионаже на ОАЭ.

Убийство Джамаля Хашогги

Колумнист американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в октябре во время посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Подозрения в том, что к этому преступлению может быть причастен наследный принц Саудовской Аравии Сальман, не устранены до сих пор. Дело об убийстве Хашогги сильно подорвало международную репутацию Саудовской Аравии, а также ее отношения с Турцией.

Отношения Турции с ОАЭ также остаются напряженными. Два государства резко расходятся по целому ряду политических вопросов, в том числе об отношении к исламистской группировке "Братья мусульмане". Турция поддерживают эту группировку, в то время как Эмираты, Саудовская Аравия и Египет подвергают ее репрессиям. Турция и ОЭС находятся по разные стороны баррикад и в конфликте вокруг Ливии.

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Смотрите также:  

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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Скандальное убийство журналиста Хашогги: как реагируют политика и бизнес - DW Новости (23.10.2018)

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Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

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