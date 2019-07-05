 В Тунисе запретили ношение никаба в госучреждениях | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.07.2019

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Мир

В Тунисе запретили ношение никаба в госучреждениях

Ношение никаба и любого облачения, скрывающего лицо, запрещено в госучреждениях Туниса по соображениям безопасности. Премьер-министр страны подписал соответствующий указ через неделю после очередного теракта.

Женщина в никабе

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед запретил ношение никаба и другого облачения, скрывающего лицо, в государственных учреждениях и общественных зданиях страны. Соответствующее распоряжение принято по соображениям безопасности, сообщила администрация правительства Туниса в пятницу, 5 июля.

Контекст

Через 5 лет после первых успехов "арабской весны" наблюдатели разочарованы итогами перемен в регионе. Немецкий эксперит Муриэль Ассебург назвал DW причины провала демократизации. (14.01.2016)

Террористы ИГ в Тунисе ведут конкурентную борьбу с "Аль-Каидой", пытаясь расширить зону влияния. Теракты - это один из способов агитации сторонников радикальных исламистов. (30.06.2015)

Решение о запрете ношения никаба принято через неделю после нападения двух смертников на тунисских силовиков, в результате которого погибли два человека и еще несколько были ранены.

Светская партия Юсефа Шахеда "Нидаа Тунис" правит страной в коалиции с исламистской партией "Ан-Нахда". Тунис считается одной из немногих стран, в которых движение за демократию ("арабская весна") увенчалось успехом. В Тунисе, однако, нередко совершаютсяя теракты, жертвами которых уже стали десятки людей.

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