 В Тульской области приставы выволокли адвоката из здания суда | Новости из Германии о России | DW | 13.09.2019

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Россия

В Тульской области приставы выволокли адвоката из здания суда

Дмитрий Сотников прибыл на заседание по делу подзащитного. Судья отказалась допустить его к процессу. Судебные приставы силой вытащили закованного в наручники адвоката из Новомосковского городского суда.

Сотрудник службы судебных приставов и автобус

Сотрудник службы судебных приставов (фото из архива)

Судебные приставы в четверг, 12 сентября, силой выволокли адвоката Дмитрия Сотникова из здания Новомосковского городского суда Тульской области. Он прибыл на судебное заседание по делу своего подзащитного, обвиняемого в распространении наркотиков.

Судья Любовь Соловьева не допустила адвоката к процессу, несмотря на предъявленный адвокатский ордер, сообщила общественная защитница Ирина Яценко на своей странице в соцсети Facebook. По ее словам, суд в этот день должен был допрашивать секретных свидетелей в деле.

Врачи зафиксировали у адвоката травмы

Яценко опубликовала видеозапись с места инцидента, снятую представителем фонда "В защиту прав заключенных" Олегом Дубровкиным. В ролике показано, как приставы волокут по коридору закованного в наручники адвоката.

Сотрудники травмпункта, куда привезли Сотникова, зафиксировали у него ушибы уха и плеча, сообщил Дубровкин через некоторое время. Затем адвоката вновь доставили в суд, а оттуда - в отделение Следственного комитета (СК) России. Сам Сотников позднее написал в Facebook, что его избили в СК, а в травмпункте зафиксировали ушибы мягких тканей лица.

Доклад правозащитников о грубом обращении силовиков с адвокатами

В июне эксперты международной правозащитной группы "Агора" опубликовали доклад об обращении сотрудников правоохранительных органов в России с адвокатами. По данным правозащитников, оперативники, сотрудники ОМОНа, конвойные и судебные приставы "выносят и выталкивают защитников из кабинетов, судебных залов и обыскиваемых офисов", а то и просто "пинают, душат да избивают", подчеркивается в документе.

Контекст

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Адвокатов могут удалить с судебного заседания или отстранить от процесса, отмечают авторы. Кроме того, защитников нередко обвиняют в нападении на правоохранителей, а судьи не только перестают слушать адвокатов, но "все чаще пренебрежительно затыкают их".

Согласно данным Федеральной палаты адвокатов, за последний год выросло число "незаконных вызовов адвокатов на допрос и незаконных обысков в жилых и служебных помещениях". Кроме того, доступ адвокатов в следственные изоляторы остается "больным вопросом" в ряде регионов, говорится в документе.

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Ссылки в интернете

Видеозапись из здания суда на странице Ирины Яценко в Facebook

Сообщение Дмитрия Сотникова в Facebook

Доклад правозащитной группы "Агора"

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