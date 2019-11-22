В трех странах пройдет выставка современного искусства

В программе передвижной выставки современного европейского искусства "Diversity United" ("Многообразие. Единство"), которая пройдет в Москве в здании Третьяковской галереи на Крымском валу с ноября 2020 по февраль 2021 годов, будут представлены работы 81 художников из 35 стран, включая большое количество представителей Германии. Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции в Москве в пятницу, 22 ноября,

В частности, немецкое искусство будут представлять Герхард Рихтер (Gerhard Richter), Ансельм Кифер (Anselm Kiefer) и Вольфганг Тильманс (Wolfgang Tillmans), заявил представитель организаторов со стороны Германии Вальтер Смерлинг (Walter Smerling) из Бонна.

"Искусство может преодолеть безмолвие"

Цель выставки состоит в том, чтобы во времена политической напряженности сделать важный жест, заявил сопредседатель форума "Петербургский диалог" Рональд Пофалла (Ronald Pofalla). "Искусство может преодолеть безмолвие", - сказал он.

Основное внимание на выставке будет уделяться таким темам, как свобода и демократия, миграция, гендерное равенство, политическая и личная идентичность. Россию будет представлять, помимо прочих, Илья Кабаков, Украину - Жанна Кадырова. Организатор выставки со стороны РФ - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Вальтер Смерлинг подчеркнул, выступая перед журналистами, что и художники, и кураторы будут абсолютно свободны в своей работе, а свобода искусства имеет первостепенное значение.

На выставке, которая в 2021 году будет также показана в Берлине и Париже, представляются работы ныне здравствующих художников. В связи с этим они сами принимают решения, выставлять ли старые работы или специально созданные для выставки. Будут продемонстрированы "жизнеспособность и разнообразие современной европейской художественной сцены после падения железного занавеса до сегодняшнего дня", - сказал Смерлинг.

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