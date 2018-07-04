 В транзитных центрах на границе ФРГ мигранты будут находиться максимум два дня | Новости из Германии о Германии | DW | 04.07.2018

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Германия

В транзитных центрах на границе ФРГ мигранты будут находиться максимум два дня

Согласно Основному закону ФРГ, беженцы не могут находится в транзитных центрах на границе дольше 48 часов. После этого их либо разместят в общежитии, либо отправят в другую страну ЕС.

Беженцы в аэропорту Кельн - Бонн

Беженцы в аэропорту Кельн - Бонн (фото из архива)

Претендующие на убежище в Германии мигранты должны будут находиться в транзитных центрах на границе с Австрией не дольше двух дней, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Нужно уложиться в 48 часов, это предусмотрено Основным законом ФРГ", - подчеркнула Меркель в эфире немецкого общественно-правового канала ARD. Если за этот срок не будет принято решение по дальнейшей судьбе мигранта, то его отправят в один из центров приема.

Глава МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), в свою очередь, в интервью телекомпании n-tv пояснил, что по истечение двух суток мигранты будут отправлены в ту страну, в которой оказались впервые после пересечения внешней границы ЕС, или туда, где они уже подали прошение об убежище.

Контекст

Канцлер и глава МВД достигли компромисса в споре о мерах по ограничению притока беженцев в Германию. Они приняли решение создать на границе с Австрией так называемые транзитные центры. (03.07.2018)

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Зеехофер: "Транзитные центры - это не тюрьма"

Зеехофер также не видит повода для беспокойства по поводу условий содержания в транзитных центрах, которые раскритиковали представители Левой партии и партии "Союз-90"/"зеленые". "Это не тюрьма, и речь не идет о колючей проволоке или чем-то подобном", - заявил глава МВД.

Между тем Меркель, говоря о своих отношениях с Зеехофером, отметила, что ее задачей является определение принципов политики, и "единственно важным для принятия решений является то, работаем ли мы вместе в рамках этих принципов". "Мы так и поступаем, и поэтому Хорст Зеехофер остается министром внутренних дел", - продолжила глава правительства ФРГ. На вопрос, превратилась ли она из "канцлера беженцев" в "канцлера, возводящего границы", Меркель ответила: "Нет, определенно, нет".

Компромисс Меркель и Зеехофера по беженцам

В ночь на 3 июля Меркель, возглавляющая Христианско-демократический союз (ХДС) и глава Христианско-социального союза (ХСС) Зеехофер после серии бесплодных переговоров наконец достигли согласия по миграционному вопросу. Конфликт разгорелся из-за того, что глава МВД собирался закрыть немецкие границы для беженцев, уже зарегистрированных в других странах ЕС, а канцлер выступала против национальных мер по ограничению притока мигрантов и требовала международных решений на уровне ЕС.

Компромисс предусматривает создание транзитных центров, куда будут помещаться беженцы, чьи отпечатки пальцев уже занесены в европейскую базу данных EURODAC. Такие центры планируется открыть на границе с Австрией, через которую в Германию идет основной поток беженцев, изначально зарегистрированных в Италии. Это решение предстоит согласовать с третьим партнером по правительственной коалиции - Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

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    Автор: Ирина Филатова


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