В Торонто в результате стрельбы погибли два человека, еще 13 ранены

В крупнейшем городе Канады Торонто в результате стрельбы вечером в воскресенье, 22 июля, погибли два человека, еще 13 были ранены. В числе погибших - открывший огонь мужчина, а также молодая женщина, которая скончалась от ранений. От стрельбы пострадала и маленькая девочка, она находится в критическом состоянии, сообщила торонтская полиция в своем микроблоге в Twitter.

Подоплека случившегося пока не выяснена. Начальник полиции Торонто Марк Сондерс заявил, что говорить о возможных мотивах стрелявшего пока рано.

По сообщению телеканала Global News, подозреваемый открыл огонь по полицейским, после чего застрелился сам. Очевидцы слышали около 25 пистолетных выстрелов.

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