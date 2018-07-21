 В Торонто в результате стрельбы погибли два человека, еще 13 ранены | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.07.2018

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Мир

В Торонто в результате стрельбы погибли два человека, еще 13 ранены

Стрельба произошла в центре крупнейшего города Канады. Подоплека случившегося пока не выяснена.

а месте стрельбы

В крупнейшем городе Канады Торонто в результате стрельбы вечером в воскресенье, 22 июля, погибли два человека, еще 13 были ранены. В числе погибших - открывший огонь мужчина, а также молодая женщина, которая скончалась от ранений. От стрельбы пострадала и маленькая девочка, она находится в критическом состоянии, сообщила торонтская полиция в своем микроблоге в Twitter.

Контекст

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Подоплека случившегося пока не выяснена. Начальник полиции Торонто Марк Сондерс заявил, что говорить о возможных мотивах стрелявшего пока рано.

По сообщению телеканала Global News, подозреваемый открыл огонь по полицейским, после чего застрелился сам. Очевидцы слышали около 25 пистолетных выстрелов.

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    В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы

    Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei YouTube-Zentrale in den USA (Reuters/Social Media)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Люди в панике выбегали из здания

    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (picture-alliance/AP/J. Chiu)

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    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Getty Images/J. Sullivan)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Преступница могла покончить с собой

    В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/Instagram/Dirtdavisthe3rd)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


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Стрельба в штаб-квартире YouTube (04.04.2017)

Контекст

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния. Преступница, предположительно, покончила с собой. Что известно об этом происшествии и его мотивах? (04.04.2018)  

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