В Томске последователь "Свидетелей Иеговы" получил реальный срок

Суд в Томске во вторник, 5 ноября, приговорил к шести годам колонии общего режима члена религиозной организации "Свидетели Иеговы". Сергей Климов осужден по обвинению в организации деятельности в Томске объединения, которое признано в России экстремистским и в связи с этим запрещено. Осужденному также не разрешается в течение пяти лет после освобождения преподавать и посещать массовые религиозный мероприятия.

Климова задержали в Томске в июне 2018 года. По версии следствия, он руководил местной организацией "Северная, Томск", являющейся подразделением "Свидетелей Иеговы", в частности, вербовал новых последователей, собирал пожертвования и пропагандировал отказ от медицинского вмешательства, передает томский информационный портал ТВ2. Адвокат утверждал, что Климов не был учредителем какого-либо юридического лица "Свидетелей Иеговы", а его встречи с верующими носили частный характер.

"Мемориал" признал Климова политзаключенным

"Вся моя деятельность связана с моими религиозными убеждениями как физического лица, что гарантировано мне Конституцией РФ и не запрещено ни одним судом", - заявил в суде Климов. Ранее правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. По делу Климова подана жалоба в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В апреле 2017 года Верховный суд (ВС) РФ по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в РФ. Позже Апелляционная коллегия ВС признала это решение законным.

По данным "Мемориала", не менее 206 последователей "Свидетелей Иеговы" преследуются в РФ по обвинению в организации деятельности движения, признанного экстремистcким. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Не менее 33 адептов "Свидетелей Иеговы" находятся под стражей, не менее 28 - под домашним арестом.

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