 В Томске последователь ″Свидетелей Иеговы″ получил реальный срок | Новости из Германии о России | DW | 05.11.2019

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Россия

В Томске последователь "Свидетелей Иеговы" получил реальный срок

"Мемориал" признал последователя запрещенных в России "Свидетелей Иеговы", жителя Томска Сергея Климова политзаключенным. Теперь он осужден на шесть лет колонии.

Судейский молоток

Суд в Томске во вторник, 5 ноября, приговорил к шести годам колонии общего режима члена религиозной организации "Свидетели Иеговы". Сергей Климов осужден по обвинению в организации деятельности в Томске объединения, которое признано в России экстремистским и в связи с этим запрещено. Осужденному также не разрешается в течение пяти лет после освобождения преподавать и посещать массовые религиозный мероприятия.

Контекст

В России судебное решение о ликвидации "Свидетелей Иеговы" вступило в силу. А каким статусом обладает эта религиозная организация в Германии? (19.07.2017)

Сургутские следователи, по данным Госдепа, ответственны за пытки и избиения последователей "Свидетелей Иеговы". Им и их близким родственникам запрещен въезд в США. (10.09.2019)

Климова задержали в Томске в июне 2018 года. По версии следствия, он руководил местной организацией "Северная, Томск", являющейся подразделением "Свидетелей Иеговы",  в частности, вербовал новых последователей, собирал пожертвования и пропагандировал отказ от медицинского вмешательства, передает томский информационный портал ТВ2. Адвокат утверждал, что Климов не был учредителем какого-либо юридического лица "Свидетелей Иеговы", а его встречи с верующими носили частный характер.

"Мемориал" признал Климова политзаключенным

"Вся моя деятельность связана с моими религиозными убеждениями как физического лица, что гарантировано мне Конституцией РФ и не запрещено ни одним судом", - заявил в суде Климов. Ранее правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. По делу Климова подана жалоба в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В апреле 2017 года Верховный суд (ВС) РФ по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в РФ. Позже Апелляционная коллегия ВС признала это решение законным.

По данным "Мемориала", не менее 206 последователей "Свидетелей Иеговы" преследуются в РФ по обвинению в организации деятельности движения, признанного экстремистcким. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Не менее 33 адептов "Свидетелей Иеговы" находятся под стражей, не менее 28 - под домашним арестом.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Ссылки в интернете

Томский портал ТВ2: "Свидетеля Иеговы" Сергея Климова приговорили к шести годам

Информация о Сергее Климове на сайте "Мемориала"

Аудио- и видеофайлы по теме

Боролся за экологию и против коррупции - сел за экстремизм  

Система тотального контроля: как Россия превращается в Китай. DW Новости  

Почему минюст хочет ликвидировать правозащитное движение Льва Пономарева  

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