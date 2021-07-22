В Токио лишены аккредитации покинувшие олимпийскую деревню члены делегации

На Олимпийских играх в Токио впервые лишены аккредитации люди, без разрешения покинувшие олимпийскую деревню. "Мы отозвали аккредитации, поскольку считаем, что выезды из деревни атлетов для осмотра достопримечательностей не должны происходить", - заявил пресс-секретарь оргкомитета Токио-2020 Маса Такая на брифинге в субботу, 31 июля.

Организаторы не указали, сколько человек лишены аккредитации и о ком именно идет речь. Без аккредитации невозможно попасть на олимпийские объекты. Это первый подобный случай, отмечает издание The Japan Times. В рамках противоэпидемических мер проживающим в олимпийской деревне не разрешается покидать ее для целей, не относящимся к соревнованиям.

Россияне выиграли три медали

Между тем, восьмой день соревнований принес в копилку российских спортсменов по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. Командный турнир саблисток выиграли Ольга Никитина, София Позднякова и Софья Великая. Второе место в соревнованиях по стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м заняла Юлия Зыкова, третьей в той же дисциплине стала Юлия Каримова.

Тем самым в активе россиян на Олимпиаде-2020 - 37 медалей, в том числе 11 золотых, 15 серебряных, 11 бронзовых, они по-прежнему находятся на четвертом месте в неофициальном командном зачете. Первые три позиции занимают Китай, Япония и США.

Германия - на 11-м месте

Сборная Германии по дзюдо выиграла бронзу в смешанных командных соревнованиях. ФРГ находится на 11-й позиции в неофициальном командном зачете.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа, она перенесена на год позже из-за пандемии. Национальный олимпийский комитет России отправил на Игры 328 спортсменов. Ввиду санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России выступает в Токио под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee). В случае их победы должен исполняться не гимн РФ, а фрагмент Первого концерта Чайковского.

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