 В Токио завершено строительство нового стадиона для Олимпиады-2020 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.11.2019

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Мир

В Токио завершено строительство нового стадиона для Олимпиады-2020

На возведение стадиона для Игр ушло 1,4 миллиардов долларов. Комплекс рассчитан на 60 тысяч зрителей.

Олимпийский стадион в Токио

Олимпийский стадион в Токио

Строительство главного стадиона для Олимпийских игр 2020 года в Токио, на возведение которого потрачены 1,4 млрд долларов (1,2 млрд евро), официально завершено. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил японский телеканал NHK.

Проект пятиэтажного здания разрабатывал выдающийся японский архитектор Кэнго Кума.

Объект рассчитан на 60 тыс. зрителей и сочетает в себе элементы традиционной архитектуры с модернистскими формами. Для его отделки использовались около 2 тысяч кубометров кедрового дерева из 47 префектур Японии.

Древесина была доставлена, в том числе и из региона Тохоку. На его территории располагается префектура Мияги, которая в 2011 году серьезно пострадала от мощнейшего землетрясения и последовавшего за ним цунами. Решение использовать деревья из этого региона носило символический характер.

Кроме того, архитекторы предусмотрели отсылку к буддийскому храму Хорю-дзи, датированному 607 годом. Сооружение считается старейшей деревянной постройкой в мире.

Стадион адаптирован к жарким погодным условиям

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Конструкция стадиона и сверхсовременная система кондиционирования позволит поддерживать на нем оптимальную температуру, несмотря на обычно царящую летом в Токио 40-градусную жару.

На арене пройдут церемонии открытия и закрытия Игр, а также соревнования по легкой атлетике. Летние Олимпийские игры запланированы в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.

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