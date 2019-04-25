 В Техасе казнен расист, убивший афроамериканца | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.04.2019

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Мир

В Техасе казнен расист, убивший афроамериканца

В Хантсвилле приведен в исполнение вынесенный 20 лет назад смертный приговор за особо жестокое убийство по мотивам расовой ненависти.

Камера для смертной казни в тюрьме в техасском Хантсвилле

Камера для смертной казни в тюрьме в техасском Хантсвилле

В техасском Хантсвилле приведен в исполнение смертный приговор, который был вынесен 20 лет назад за убийство чернокожего, совершенное с особой жестокостью. Вечером в среду, 24 апреля, осужденному Джону Уильяму Кингу была сделана смертельная инъекция.

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Это уже вторая смертная казнь по вынесенному в 1999 году приговору. В 2011 году был казнен еще один соучастник преступления, последний из трех убийц отбывает пожизненный срок.

Расистское убийство

Кинг являлся членом расистского объединения Confederate Knights of America, близкого к правоэкстремистской группировке "Ку-клукс-клан". В 1998 году он и двое подельников похитили и увезли в лес 49-летнего Джеймса Берда. После жестокого избиения они привязали его к фургону и проехали несколько километров, бросив затем тело перед церковью, принадлежавшей афроамериканской общине.

Суд счел, что убийство было совершено из расовой ненависти. Около 10 лет спустя данное преступление стало одним из поводов для принятия в США нового закона против расизма, который носит имя, в том числе, Джеймса Берда. Инициатором закона выступил тогдашний президент Барак Обама.

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