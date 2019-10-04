В Тегеране задержана журналистка из РФ Юлия Юзик

Власти Ирана задержали по обвинению в шпионаже российскую журналистку Юлию Юзик. Ей вменяют в вину сотрудничество с израильскими спецслужбами, сообщил в пятницу, 4 октября, в Facebook журналист Борис Войцеховский, которого российские СМИ называют бывшим мужем Юлии Юзик.

Суд назначен на 5 октября

По его данным, журналистка задержана накануне в Тегеране и помещена в камеру. 5 октября состоится суд, ей грозит 10 лет тюрьмы, написал Войцеховский. "Пару лет назад Юля работала в Тегеране корреспондентом. На днях по приглашению она снова поехала в Тегеран. Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции прямо из гостиницы", - отметил он далее, добавив, что ей разрешили сделать короткий звонок в Москву.

Ей удалось сообщить лишь о том, что она "сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд", а также что "ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами".

Между тем на аккаунте Юзик в Facebook опубликовано сообщение от ее дочери. В нем также сообщается о предстоящем 5 октября суде. "Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала", - указала она.

Российское посольство разбирается с вопросом задержания Юзик

"Интерфакс" сообщает, что российское посольство в Тегеране в курсе происходящего и занимается этим вопросом. От дальнейших комментариев пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко отказался.

Юлия Юзик работала в газетах "Московский комсомолец" и "Комсомольская правда", а также журнале "Русский Newsweek". Она является автором материалов о терроризме на Кавказе. В 2006 году Юзик баллотировалась в депутаты Государственной думы от партии "Парнас" в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Противостояние не утихает Израиль, Палестинская автономия, Сирия, Иран... Проблем в их отношениях с годами не становится меньше. Впрочем, очередной виток противостояния формально спровоцировали действия еще одного игрока на мировой сцене: США.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Решение Трампа В конце декабря 2017 года американский президент Дональд Трамп неожиданно признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства своей страны из Тель-Авива. Это решение предсказуемо вызвало массовые протесты в ряде арабских стран, сдержанное порицание в Европе и бурный восторг в самóм Израиле.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Обвинение в адрес Ирана В апреле 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о наличии у его правительства новых доказательств того, что у Ирана есть секретная программа разработки ядерного оружия, которая может быть возобновлена в любой момент. На следующий же день МАГАТЭ заявило, что не подтверждает обвинения Нетаньяху.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Удар Израиля по Сирии В ночь на 10 мая Израиль обстрелял ракетами Сирию, позже заявив, что это была реакция на ракетный обстрел израильских военных баз на Голанских высотах, который якобы совершил иранский Корпус стражей исламской революции с сирийской территории. По сообщениям военных, в результате операции была уничтожена почти вся военная инфраструктура Ирана в Сирии.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Аятолла угрожает Сразу после этого иранский аятолла Ахмед Хатами пригрозил разрушить Тель-Авив и Хайфу, "если Израиль будет вести себя безрассудно". Хатами также обещал, что Иран, вопреки давлению со стороны Запада, только усилит свою ракетную мощь.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Посольство все-таки переехало 14 мая - в день, когда отмечается провозглашение независимости Израиля - дипмиссия в Иерусалиме начала работу. Из США на открытие приезжали министр финансов Мнучин, советник президента Кушнер, его жена и дочь Трампа Иванка. Церемония открытия получилась яркой и представительной.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Кровавые столкновения Открытие посольства, еще и приуроченное к 70-летию Израиля, предсказуемо привело к крупномасштабным беспорядкам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В результате столкновений погибли десятки палестинцев.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Турция отзывает посла После столкновений в секторе Газа турецкие власти заявили, что отзывают своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, находясь в Великобритании, что считает действия Израиля в отношении палестинцев "геноцидом".

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Израиль удвоит количество пограничников В связи с возможным еще бóльшим усилением напряжения с палестинцами, правительство Израиля заявило о намерении удвоить численность своих войск на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. В общей сложности израильские границы планируют усилить тремя бригадами пехоты.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Победа на "Евровидении": луч позитива И словно луч света в темном царстве: на недавно завершившемся песенном конкурсе "Евровидение" победила израильтянка Нетта. В том, что Израиль может провести следующий конкурс на высшем уровне, сомнений нет. Но какой будет в стране обстановка в мае 2019 года? Автор: Григорий Аросев

