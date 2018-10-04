В Тверской области при столкновении маршрутки и автобуса погибли 13 человек

На трассе Тверь-Ржев в Калининском районе у села Некрасово в пятницу, 5 октября, произошло лобовое столкновение между автобусом и маршрутным такси. Число погибших составляет 13 человек.

По информации очевидцев, маршрутное такси Ford Transit перед столкновением вылетело на встречную полосу прямо перед пассажирским автобусом "ЛиАЗ". На место аварии для эвакуации раненых и оказания помощи пострадавшим выехали семь бригад скорой помощи, в 8:20 на место ДТП прибыл вертолет Ка-32 с медицинским модулем.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя, также посетивший место происшествия, заявил, что семьям погибших будет оказана помощь. По информации УМВД России по Тверской области, в результате ДПТ погибло 13 пассажиров маршрутки. Оба водителя получили ранения.

Смотрите также:

Как паркуются в Германии Согласно данным исследования компании Inrix, по количеству штрафов за неправильную парковку на душу населения в Германии лидирует Штутгарт - 1,5 штрафа в год. Далее в первой пятерке - Франкфурт-на-Майне (1,39), Кельн (1,34), Берлин (1,29) и Дюссельдорф(1,15).

Как паркуются в Германии Общие годовые суммы таких штрафов в крупных городах исчисляются миллионами. Например, в Гамбурге - около 20 миллионов евро, в Берлине - около 35 миллионов евро, в Лейпциге - около 4,5 миллиона евро.

Как паркуются в Германии В больших городах машины часто останавливаются или паркуются на дорожках для велосипедистов. Этому велосипедисту в Кельне такая ситуация надоела. Он решил ответить на неуважение "взаимностью": оставил свое транспортное средство на проезжей части - "Ненадолго в булочную".

Как паркуются в Германии Велосипедистам часто приходится идти на опасные маневры, чтобы объехать машины, оставленные на их дорожках или во втором ряду.

Как паркуются в Германии Водитель этого немецкого лимузина в Дюссельдорфе решил, что трамвай сможет его объехать.

Как паркуются в Германии На этой узкой улице в Берлине неправильно запаркованные машины помешали проезду пожарного автомобиля.

Как паркуются в Германии Эвакуатор в Германии - дорогое удовольствие. Может обойтись в 200 евро. Если повезет - в 100 евро. Плюс оплата времени на штрафной стоянке и самого штрафа за неправильную парковку.

Как паркуются в Германии Такой парковочный диск (Parkscheibe) должен быть в каждой машине. Главное, не забывать им пользоваться, если того требуют знаки.

Как паркуются в Германии Эта фотография была сделана во время акции против нарушителей правил парковки в Гейдельберге, где одну не по правилам оставленную машину облепили липкими листочками для заметок.

Как паркуются в Германии Во время протестной акции в Берлине в качестве подручного средства применили баллончик со взбитыми сливками. Важно использовать материалы, которые можно удалить, не повредив автомобиль. Иначе придется отвечать за причинение вреда чужому имуществу. Автор: Максим Нелюбин

