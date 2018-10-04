 В Тверской области при столкновении маршрутки и автобуса погибли 13 человек | Новости из Германии о России | DW | 05.10.2018

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Россия

В Тверской области при столкновении маршрутки и автобуса погибли 13 человек

По словам очевидцев, маршрутка вылетела на встречную полосу прямо перед пассажирским автобусом. На место происшествия приехал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Полицейская машина

На трассе Тверь-Ржев в Калининском районе у села Некрасово в пятницу, 5 октября, произошло лобовое столкновение между автобусом и маршрутным такси. Число погибших составляет 13 человек.

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По информации очевидцев, маршрутное такси Ford Transit перед столкновением вылетело на встречную полосу прямо перед пассажирским автобусом "ЛиАЗ". На место аварии для эвакуации раненых и оказания помощи пострадавшим выехали семь бригад скорой помощи, в 8:20 на место ДТП прибыл вертолет Ка-32 с медицинским модулем.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя, также посетивший место происшествия, заявил, что семьям погибших будет оказана помощь. По информации УМВД России по Тверской области, в результате ДПТ погибло 13 пассажиров маршрутки. Оба водителя получили ранения.

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