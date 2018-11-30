 В Тбилиси тысячи человек протестуют против результатов выборов президента | Новости из Германии о Европе | DW | 02.12.2018

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Европа

В Тбилиси тысячи человек протестуют против результатов выборов президента

Экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе предложил правительству создать рабочую группу для обсуждения требований оппозиции. Объединение "Сила в единстве" намерено оспаривать итоги выборов в суде.

Оппозиционный митинг в Тбилиси, 2 декабря 2018 года

Оппозиционный митинг в Тбилиси, 2 декабря 2018 года

В Тбилиси в воскресенье, 2 декабря, проходит массовая акция протеста против итогов президентских выборов, прошедших в конце ноября. На проспекте Руставели перед зданием парламента собрались несколько тысяч человек. Демонстрацию организовали представители оппозиционного объединения "Сила в единстве", которое отказывается признавать Саломе Зурабишвили победительницей голосования и требует проведения досрочных парламентских выборов.

Полиция перекрыла автомобильное движение на проспекте Руставели. Перед зданием парламента установлены сцена, экран и усилители звука. О проведении демонстрации несколько дней назад объявил соперник Зурабишвили по предвыборной гонке, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили Григол Вашадзе. Он считает, что в день голосования имели место фальсификации, давление на избирателей и подкуп.

Контекст

Григол Вашадзе, кандидат в президенты Грузии от партии Михаила Саакашвили, вышедший во второй тур выборов, отвечает на вопросы "Немцова. Интервью". (07.11.2018)

Хотя пост президента Грузии стал представительским, борьба за него развернулась ожесточенная. Победа кандидата от оппозиции может означать начало конца правления "Грузинской мечты" миллиардера Иванишвили. (28.10.2018)

С начала осени МВД Саксонии организовало уже два чартерных рейса в Тбилиси, чтобы отправить на родину граждан Грузии, которым было отказано в статусе беженца в Германии. (30.10.2018)

Оппозиция намерена оспаривать итоги выборов в суде

На митинге Вашадзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" утратила доверие народа, и оппозиция "не отступит до тех пор, пока не добьется своей цели", но будет действовать только в соответствии с законом и не допустит применения физического насилия.

Политик предложил правительству создать рабочую группу для обсуждения, в частности, изменений в избирательное право, которые позволят "исключить использование административных ресурсов в ходе предвыборной кампании и возможность фальсификаций". Оппозиция намерена подать иск в суд с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов и ждет ответа правительства на свои требования до 16 декабря

Независимого кандидата Зурабишвили поддерживала правящая партия

В конце ноября на президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили - независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". По данным ЦИК Грузии, во втором туре выборов Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов избирателей, а Григол Вашадзе - 40,48 процента. Это были последние выборы президента Грузии, проведенные путем прямого голосования. В 2017 году в конституцию были внесены изменения, которые значительно урезали права и полномочия главы государства, и в будущем его будут избирать 300 членов избирательной коллегии.

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    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


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Контекст

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