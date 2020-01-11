 В Татарстане арестован активист из-за создания сериала о суде над Путиным | Новости из Германии о России | DW | 11.01.2020

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Россия

В Татарстане арестован активист из-за создания сериала о суде над Путиным

В Набережных Челнах основан инициатор флешмоба с "надгробием Путина" за видеоролик, в котором выносятся смертные приговоры Пескову и Сечину, а одним из подсудимых является Путин.

Логотип YouTube на экране смартфона

В Татарстане арестован активист Карим Ямадаев, опубликовавший в YouTube видеоролика о "суде" над президентом РФ Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Набережночелнинский городской суд в субботу, 11 января, удовлетворил ходатайство следствия о заключении Ямадаева под стражу до 29 февраля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Павла Терентьева.

Ранее правозащитная группа "Агора" сообщила о задержании Ямадаева "по делу о призывах к терроризму интернете" в связи с видео о Путине, Пескове и Сечине. 3 января у активиста был проведен обыск из-за того же ролика, его задержали и отпустили под обязательство о явке. Первоначально дело было возбуждено по статье об оскорблении представителя власти.

Один из эпизодов сериала

Постановочный видеоролик был размещен в YouTube 29 декабря. В нем активист выступает в роли судьи и зачитывает приговоры людям в темной одежде с табличками с фамилиями Пескова и Сечина. Их приговаривают к смертной казни за преступления против человечности. Кроме того, в числе подсудимых есть и Владимир Путин, но приговор ему в данном ролике не выносится.

Контекст

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В описании к видео сообщается, что события происходят в 2022 году, автором идеи является Ямадаев. Кроме того, отмечается, что авторы видео не стремятся к пропаганде насилия и разжиганию ненависти, а любые совпадения героев с реальными людьми случайны. По данным "Медиазоны", видео является одним из эпизодов сериала под названием "Судья Грэмм". Ямадаев ранее заявлял, что из-за обыска не смог снять второй эпизод сериала.

Флешмоб с "надгробием Путина"

Активист из Набережных Челнов Карим Ямадаев получил известность как инициатор флешмоба с "надгробием Путина". 10 марта 2019 года он установил у здания Следственного комитета в своем городе черный памятник с портретом президента РФ и надписью "1952-2019". Ямадаева задержали у здания СК и арестовали на 28 суток за повторное нарушение порядка организации и проведения публичной акции. Инсталляция превратилась в флешмоб, подобные акции прошли в целом ряде других российских городов.

В январе 2019 года Ямадаев был арестован на восемь суток за установку памятника жертвам политических репрессий в Набережных Челнах.

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    Автор: Елена Барышева


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