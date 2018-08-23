В Таллине открыли мемориал жертвам коммунистического режима

В Таллинне в четверг, 23 августа, открыли мемориал памяти жертв коммунизма. На нем выгравированы имена 22 тысяч эстонцев, погибших в ходе репрессий с начала оккупации страны Советским Союзом в 1940 году и до смерти Сталина в 1953 году.

"Все эти люди стали жертвами коммунистического тоталитарного режима", - сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд на церемонии открытия. Она отметила, что нужно извлечь уроки из этих исторических событий, защищать демократию и европейские ценности.

Мемориал состоит из двух частей. Первая называется "Путь" и ее образуют две черные стены, на которых нанесены имена погибших эстонцев. Во второй части разбит сад фруктовых деревьев. "Теперь появилось место памяти для всех, чья могила не известна", - сказал также участвовавший в открытии мемориала министр юстиции Урмас Рейнсалу.

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