 В Таллине открыли мемориал жертвам коммунистического режима | Новости из Германии о Европе | DW | 23.08.2018

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Европа

В Таллине открыли мемориал жертвам коммунистического режима

На двух длинных стенах нанесены имена 22 тысяч эстонцев, погибших во время советских репрессий с 1940 по 1953 год.

Мемориал жертвам коммунизма в Таллине

Мемориал жертвам коммунизма в Таллине

В Таллинне в четверг, 23 августа, открыли мемориал памяти жертв коммунизма. На нем выгравированы имена 22 тысяч эстонцев, погибших в ходе репрессий с начала оккупации страны Советским Союзом в 1940 году и до смерти Сталина в 1953 году.

Контекст

Директор "Мемориала" в Санкт-Петербурге Ирина Флиге рассказала DW об обещаниях полиции разогнать митинг в память жертв репрессий на Соловках и об отношении властей к теме ГУЛАГа. (17.08.2017)

23 августа исполняется 75 лет со дня подписания "пакта Молотова-Риббентропа". Гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз стали союзниками на 22 миролюбивых месяца. (22.08.2014)

"Все эти люди стали жертвами коммунистического тоталитарного режима", - сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд на церемонии открытия. Она отметила, что нужно извлечь уроки из этих исторических событий, защищать демократию и европейские ценности.

Мемориал состоит из двух частей. Первая называется "Путь" и ее образуют две черные стены, на которых нанесены имена погибших эстонцев. Во второй части разбит сад фруктовых деревьев. "Теперь появилось место памяти для всех, чья могила не известна", - сказал также участвовавший в открытии мемориала министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Смотрите также:

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    Семь бронзовых скульптур спускаются вниз по белой лестнице у подножия холма Петршин в Праге. Мемориал был открыт в 2002 году и является совместной работой чешского скульптора Олбрама Зубека и архитекторов Яна Керела и Зденека Хользела. Мемориал посвящен, как гласит надпись, не только тем, кто был "заключен в тюрьму или казнен, но и всем тем, чья жизнь была разрушена тоталитарным деспотизмом".

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  • Россия: Соловецкий камень

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    В Москве памятник жертвам политических репрессий в СССР находится на Лубянской площади. Именно на Лубянке в годы советской диктатуры подписывались документы на массовые аресты людей, которых обвиняли в измене родине и в антикоммунизме. Гранитный валун привезли в Москву с Соловецких островов, из поселка Соловецкого, где в 1919-1933 годах был лагерь, а в 1937-1939 годах - тюрьма особого назначения.

  • Грузия: Музей советской оккупации

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    На родине Сталина в грузинском городе Гори советский диктатор до сих пор считается национальным героем, хотя и есть планы переделать постоянную экспозицию в посвященном ему музее. О политических репрессиях и жертвах советского режима рассказывает Музей советской оккупации, открывшийся в 2006 году при Национальном музее в Тбилиси.

  • Казахстан: памятник жертвам голода

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    Казахстан: памятник жертвам голода

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  • Украина: памятник у Тюрьмы на Лонцкого

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    Украина: памятник у "Тюрьмы на Лонцкого"

    Памятник жертвам коммунистических преступлений во Львове открыли в 1997 году. Место, где он установлен, символично - напротив бывшей тюрьмы на Лонцкого, в здании которой располагались, в частности, управление НКВД и следственная тюрьма гестапо. С 2009 года здесь работает национальный Музей памяти жертв оккупационных режимов.

  • Латвия: памятник Свободы

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    Латвия: памятник Свободы

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    Зажатая между Россией и Китаем страна почти весь 20-й век провела под игом иностранного господства. Политически и экономически Монголия дольше всего зависела от СССР. В 1996 году в Улан-Баторе был открыт Музей памяти жертв политических преследований, а через год был добавлен мемориал.

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  • Камбоджа: память о жертвах красных кхмеров

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  • США: Катынское преступление

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    Весной 1940 года в Катынском лесу в Смоленской области советская власть расстреляла около 4400 польских военнопленных, в основном офицеров. Катынский расстрел является синонимом массового уничтожения польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР. Мемориал в Нью-Джерси, посвященный всем жертвам советского коммунизма, была возведен по инициативе польских эмигрантов в США.

    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


  • Подписание договора

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


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Как прошел день памяти жертв политических репрессий в Москве

Контекст

Памятники жертвам коммунизма

Память о жертвах политических репрессий коммунистической эпохи хранят мемориалы во всем мире. (23.08.2018)  

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. (21.08.2014)  

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