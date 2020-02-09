 В Таиланде убит военнослужащий, застреливший 20 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Таиланде убит военнослужащий, застреливший 20 человек

Преступник убил командира воинской части, после чего угнал машину и подъехал к торговому центру в городе Накхонратчасима, стреляя по прохожим из автомата, а затем укрылся внутри.

Эвакуация посетителей торгового центра в Таиланде

Эвакуация посетителей торгового центра в Таиланде

В Таиланде убит 32-летний военнослужащий, укрывавшийся в торговом центре "Терминал 21" города Накхонратчасима после того, как застрелил 20 человек. Еще 42 человека были ранена, сообщил в воскресенье, 9 февраля, министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул. Преступник стрелял по людям из автомата, сообщил представитель полиции.

Контекст

Сообщение о трагедии в керченском колледже попало и на главные страницы немецких онлайн-изданий, а также в выпуски новостей телеканалов ФРГ. DW о том, как они рассказали о случившемся. (17.10.2018)

В результате почти полуторагодового разбирательства Земельный суд Берлина приговорил двух преступников чеченского происхождения к длительным срокам тюремного заключения за покушение на убийство. (19.09.2019)

Сначала преступник застрелил командира своей части и еще двух человек, после чего сбежал на угнанной машине и уже в городе открыл беспорядочный огонь по прохожим. Операция по его поиску продолжается. (08.02.2020)

Ранее сообщалось, что убийца начал стрелять еще на территории своей воинской части, убив командира и еще двух человек, включая 63-летнюю женщину, после чего скрылся на угнанном автомобиле.

Двигаясь затем по городу, военнослужащий приблизился к торговому центру, где и открыл огонь по прохожим. Поступали также сообщения, что в самом торговом центре он захватил заложников. Оттуда были эвакуированы сотни человек. Затем здание окружил военный спецназ.

Мотивы действий преступника пока остаются неясными, заявил представитель военного командования Таиланда.

Свои действия преступник транслировал в социальной сети Facebook. Кроме того, он выложил селфи с винтовкой и надписью "Так устал". Спустя недолгое время, это видео было удалено из соцсети.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча выразил соболезнования родственникам убитых и пострадавших. Город Накхонратчасима расположен примерно в 260 км от столицы Таиланда Бангкока.

Смотрите также:

  • Трамвай в Утрехте

    Стрельба в нидерландском Утрехте

    Стрельба в трамвае

    Нападение со стрельбой в салоне трамвая в нидерландском Утрехте произошло 18 марта в 12.45 мск. На место экстренно прибыли сотрудники медицинских служб.

  • Силы безопасности в Утрехте

    Стрельба в нидерландском Утрехте

    Возможный теракт

    На место присшествия оперативно прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции. По словам мэра города Яна ван Занена, правоохранительные органы исходят "из террористического мотива нападавшего". Еще одна возможная версия - "семейная драма".

  • Ambulances in Utrecht (Reuters/P. van de Wouw)

    Стрельба в нидерландском Утрехте

    Пятеро раненых и трое погибших

    Полиция сообщила "о большом числе раненых". Нескольким пострадавшим реанимационные мероприятия были проведены на месте. Позднее официальные источники подтвердили сведения о трех погибших и пяти раненых.

  • Полиция задержала уроженца Турции

    Стрельба в нидерландском Утрехте

    Полиция задержала уроженца Турции

    Полиция Нидерландов задержала человека, который подозревается в совершении вооруженного нападения на пассажиров трамвая в городе Утрехте. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разыскивают 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса. Полиция распространила его фотографию с записи камеры видеонаблюдения. 

  • Наряд конной полиции в Утрехте.

    Стрельба в нидерландском Утрехте

    Улицы патрулирует конная полиция

    Улицы Утрехта патрулируют наряды конной полиции. Сотрудники служб специального реагирования дежурят на центральных автомагистралях страны. Королевская военная полиция Нидерландов сообщила, что особый режим безопасности был введен в аэропортах страны и на ключевых гособъектах. Уровень контроля повсили также на автотрассах на границе с ФРГ.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 01:17

Самое массовое убийство в США: who is стрелок из Лас-Вегаса

Контекст

Стрельба в нидерландском Утрехте

Минимум один нападавший открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, есть погибшие и раненые. Происшествие расследуется как возможный теракт. (18.03.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Стрельба в штаб-квартире YouTube  

Как предотвратить стрельбу в учебном заведении: мнение психологов  

Реклама

Самые читаемые

Число жертв нового коронавируса превысило уровень пандемии SARS  

В Китае назвали предположительное промежуточное звено коронавируса  

На юге Казахстана вспыхнул конфликт между казахами и дунганами  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно