 В Таиланде пропавшие неделю назад школьники найдены в пещере живыми | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.07.2018

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Мир

В Таиланде пропавшие неделю назад школьники найдены в пещере живыми

Футболисты в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер укрылись в пещере на севере Таиланда от непогоды, после чего оказались отрезаны от выхода из-за подтопления.

Спасательная операция в пещере Кхао Луанг

Спасательная операция в пещере Кхао Луанг

Спасатели нашли 12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнего тренера живыми в частично затопленной пещере в провинции Чианграй на севере Таиланда. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщил губернатор провинции.

Контекст

Эта фотография была сделана во время учений спасателей в Баварских Альпах. В них участвовали не только люди, но и собаки. Пес по кличке Лукас со своим заданием справился. (21.02.2017)

На этой неделе здесь установилась почти 40-градусная жара. (03.07.2015)

Операция по поиску пропавших продолжалась более недели - с 23 июня, когда спортсмены после тренировки укрылись в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. 

Власти пояснили, что сначала снабдят пострадавших запасами питания, чтобы подкрепить их силы, и направят к ним умеющего нырять врача. Пока неясно, смогут ли дети самостоятельно принимать пищу, поскольку долгое время им пришлось побыть без еды.

К поиску были привлечены иностранные спелеологи

На следующем этапе будет начата спасательная операция. По словам специалистов, они обследовали ту часть пещеры, которая находится на возвышении, и обнаружили группу в 300-400 метрах от того места, где она, предположительно, могла укрываться. К поисковым работам была привлечена международная команда спелеологов.

В местном футбольном клубе заявили о пропаже детей 23 июня. До воскресенья, 1 июля, в регионе практически без перерыва продолжались муссонные дожди, что существенно осложняло поиски. В понедельник, 2 июля, после небольшого затишья специалистам удалось частично откачать воду из пещеры. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода несколько километров.

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  • Suthep Thaugsuban (Photo: Reuters)

    Таиланд на военном положении: как развивались события

    Непреклонный лидер протестного движения

    Протесты продолжаются. Ими руководит глава Народного комитета демократических реформ Сутеп Таугсубан. Он требует отправить в отставку всех чиновников из окружения бывшего главы правительства Таксина Чинавата. Кроме того, еще до новых выборов в стране должны быть проведены реформы.

  • Protesters with posters (Photo: Paula Bronstein/Getty Images)

    Таиланд на военном положении: как развивались события

    Большинство считается

    "Уважайте мой выбор", - с такими лозунгами на плакатах на улицы выходят сторонники нынешней власти. Их лидер Джатупорн Промпан предупреждает: "Если у власти окажется правительство, не учитывающее интересы большинства, это грозит хаосом и гражданской войной". В случае свержения нынешнего правительства он угрожает массовыми протестами.

    Автор: Штефани Хеппнер, Ирина Филатова


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Таиланд на военном положении: как развивались события

В Таиланде 20 мая было введено военное положение. Удастся ли армии урегулировать ситуацию в охваченной протестами стране, неясно. Конфликт между сторонниками и противниками властей не утихает. (21.05.2014)  

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