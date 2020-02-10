 В Таиланде погибли двое детей из России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.02.2020

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Мир

В Таиланде погибли двое детей из России

У острова Пхукет столкнулись два катера. Более 20 российских туристов получили травмы, еще двое скончались. Оба погибших дети.

Пхукет

Пхукет

Два человека погибли в результате столкновения туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде. Оба погибших - дети из России, сообщило издание The Phuket News со ссылкой на местную полицию.

Мальчику было 12 лет, девочке - 6. Кроме того получили ранения 22 человека. "Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором - 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести", - рассказал в беседе с РИА "Новости" заведующий консульским отделом посольства в Таиланде Владимир Пронин.

В больницы доставлены 21 россиянин и три гражданина Таиланда, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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