 В Таиланде не менее 40 человек погибли при кораблекрушении | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В Таиланде не менее 40 человек погибли при кораблекрушении

Прогулочное судно Phoenix вышло в море, несмотря на штормовое предупреждение. Оно затонуло со 105 человеками на борту, спасти пока удалось менее 50.

Спасение пассажиров затонувшего в Таиланде туристического судна

Спасение пассажиров затонувшего в Таиланде туристического судна

В результате одного из крупнейших кораблекрушений в новейшей истории Таиланда погибли не менее 40 человек. Как сообщила в пятницу, 6 июля, местная полиция, спасти удалось 49 человек, которые были на перевернувшемся и затонувшем прогулочном судне Phoenix, передает таиландское издание The Nation. Еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

Контекст

Власти Испании обратились в суд, требуя от хозяина траулера "Олег Найденов" возместить расходы по ликвидации последствий затопления судна в акватории Канар. (20.04.2017)

Более 6 тысяч военных и транспортных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны, лежат на дне. Они представляют очень серьезную опасность для окружающей среды. (14.07.2017)

Всего на судне, которое вечером 5 июля во время шторма возле острова Пхукет накрыло пятиметровой волной, было 93 туриста, преимущественно из Китая, а также гид и 11 членов экипажа.

Власти Таиланда намерены провести расследование обстоятельств трагедии. В полиции сообщили, что оно направлено против капитана судна и владельца, поскольку еще со среды, 4 июля, действовало штормовое предупреждение. Помимо Phoenix, потерпели крушение еще несколько туристических лодок, однако все их пассажиры были спасены.

Смотрите также:

  • Контейнеровоз в Гамбурге

    Корабли-гиганты со всего мира

    Быстрее, длиннее, мощнее

    Сегодня самым большим контейнеровозом считается MOL "Триумф", который способен перевозить 20 170 контейнеров. Но уже через несколько недель в свой первый рейс отправится судно OOCL "Гонконг". Его вместительность будет рекордной - 21 тысяча контейнеров. Еще 25 лет назад этот показатель едва превышал четыре тысячи.

  • Судно MOL Триумф

    Корабли-гиганты со всего мира

    Гигант в ганзейском городе

    Во время своего первого рейса в мае 2017 года MOL "Триумф" дошел до Гамбурга. Длина судна достигает 400 метров, ширина - более 58 метров. Японская компания, которой принадлежит контейнеровоз, планирует регулярно совершать грузовые перевозки между Европой и Восточной Азией.

  • Супертанкер Knock Nevis

    Корабли-гиганты со всего мира

    Супертанкер

    Самым длиным танкером в мире длиной в 458 метров считался Jahre Viking. Его построили в 1979 году. Во время полной загрузки он не мог проходить по Ла-Маншу, а также по Суэцким и Панамским каналам. В 2004 году судно переименовали в Knock Nevis. Спустя шесть лет его списали.

  • Круизный лайнер Harmony of The Seas

    Корабли-гиганты со всего мира

    Городок на море

    Самый большой круизный лайнер в мире длиной в 362 метра называется Harmony of The Seas. На этом судне могут путешествовать сразу 6300 пассажиров и 2100 членов экипажа. Здесь есть все для комфортного отдыха: 20 ресторанов, 23 бассейна и даже парк с экзотическими растениями.

  • Моторная яхта Azzam

    Корабли-гиганты со всего мира

    Игрушка шейха

    Многие олигархи конкурируют между собой за звание владельца самой большой в мире яхты. Сейчас этот титул принаджежит арабскому шейху Халифе Аль Нахайяну и его моторной яхте Azzam.Она оснащена вертолетной площадкой, системой ПВО и даже собственной подводной лодкой.

  • Яхта Sailing Yacht A

    Корабли-гиганты со всего мира

    Восемь палуб и три бассейна

    Самая большая парусная яхта в мире была построена на верфи компании Nobiskrug для российского миллиардера Андрея Мельниченко в немецком Киле. Sailing Yacht "A" оценивают в 400 миллионов евро.

  • Авианосец ВМФ США

    Корабли-гиганты со всего мира

    Самый дорогой боевой корабль

    Около 13 миллиардов долларов было потрачено на строительство этого авианосца. С апреля 2017 года на его борту уже проводятся учения ВМФ США. До этого времени в эксплуатации у американских военных находилось 18 авианосцев. Эта новинка серии "Джеральд Р. Форд" оснащена электромагнитными катапультами.

  • Ледокол Арктика

    Корабли-гиганты со всего мира

    Самый мощный ледокол

    Океанский лед толщиной три метра? Для российского атомного ледокола "Арктика" это не проблема. Планируется, что уже в 2017 году его пустят в эксплуатацию для освоения Арктики.

  • Отель на воде

    Корабли-гиганты со всего мира

    Отель на воде

    Итальянский инженер Джанлука Сантозуоссо хочет изменить представление о круизных лайнерах: плавающий отель MorphHotel будет эффективно использовать возобновляемые ресурсы и плавно пересекать моря и океаны. Правда, пока круизное судно будущего существует лишь в проекте.

    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


Смотреть видео 03:25
Now live
03:25 мин

Трагедия в Средиземном море: поток беженцев в Европу растет

Контекст

Корабли-гиганты со всего мира

Кому принадлежит самая большая в мире яхта? Куда отправился крупнейший контейнеровоз? Как будут выглядеть корабли будущего? Ответы - в галерее DW. (18.05.2017)  

Ссылки в интернете

В Таиланде не менее 40 человек погибли при кораблекрушении

Аудио- и видеофайлы по теме

Трагедия в Средиземном море: поток беженцев в Европу растет  

Обломки "Титаника" можно увидеть в Лейпциге (видео)  

В Южной Корее сравнили действия экипажа затонувшего парома с убийством  

Самые читаемые

В Совбезе ООН не смогли договориться с Россией по Сирии  

В Германии обсуждают решение ФИФА отстранить судью Феликса Брыха от ЧМ-2018  

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно