 В США чиновник застрелил 11 человек в городской администрации | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.06.2019

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Мир

В США чиновник застрелил 11 человек в городской администрации

В результате стрельбы, открытой служащим городской администрации в штате Вирджиния, погибли как минимум 12 человек, включая самого преступника. Еще шестеро получили ранения.

Эвакуация людей с места перестрелки в городе Вирджиния Бич, США

Эвакуация людей с места перестрелки в городе Вирджиния Бич, США

В городе Вирджиния Бич на востоке США местный чиновник вечером в пятницу, 31 мая, открыл беспорядочную стрельбу в здании городской администрации, убив как минимум 11 человек. Еще шестеро получили ранения, сообщает информагентство dpa.

Контекст

В США в ходе уличных протестов застрелены полицейские. Общество в шоке, но некоторые политики, вместо попыток установить диалог лишь обостряют ситуацию, говорит в интервью DW Скотт Лукас. (09.07.2016)

На одной из старейших рождественских ярмарок в Европе застрелены три человека, еще 12 получили ранения. DW разбиралась в деталях произошедшего. (12.12.2018)

Прибывшие на место происшествия полицейские вступили в перестрелку с преступником. При этом пуля попала в одного из них. От смерти полицейского спас бронежилет. Сам нападающий получил смертельное ранение.

На данный момент ничего неизвестно о мотивах преступника. По словам начальника местной полиции Джеймса Сервера, "у следствия сейчас имеется больше вопросов, чем ответов".

В связи с инцидентом местный телеканал WAVY сообщил, что накануне служащий городской администрации, долгие годы проработавший в своей должности, был уволен. Однако Сервера опроверг эту информацию.

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    Автор: Екатерина Венкина


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