В США чиновник застрелил 11 человек в городской администрации

В городе Вирджиния Бич на востоке США местный чиновник вечером в пятницу, 31 мая, открыл беспорядочную стрельбу в здании городской администрации, убив как минимум 11 человек. Еще шестеро получили ранения, сообщает информагентство dpa.

Прибывшие на место происшествия полицейские вступили в перестрелку с преступником. При этом пуля попала в одного из них. От смерти полицейского спас бронежилет. Сам нападающий получил смертельное ранение.

На данный момент ничего неизвестно о мотивах преступника. По словам начальника местной полиции Джеймса Сервера, "у следствия сейчас имеется больше вопросов, чем ответов".

В связи с инцидентом местный телеканал WAVY сообщил, что накануне служащий городской администрации, долгие годы проработавший в своей должности, был уволен. Однако Сервера опроверг эту информацию.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Стрельба в нидерландском Утрехте Стрельба в трамвае Нападение со стрельбой в салоне трамвая в нидерландском Утрехте произошло 18 марта в 12.45 мск. На место экстренно прибыли сотрудники медицинских служб.

Стрельба в нидерландском Утрехте Возможный теракт На место присшествия оперативно прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции. По словам мэра города Яна ван Занена, правоохранительные органы исходят "из террористического мотива нападавшего". Еще одна возможная версия - "семейная драма".

Стрельба в нидерландском Утрехте Пятеро раненых и трое погибших Полиция сообщила "о большом числе раненых". Нескольким пострадавшим реанимационные мероприятия были проведены на месте. Позднее официальные источники подтвердили сведения о трех погибших и пяти раненых.

Стрельба в нидерландском Утрехте Полиция задержала уроженца Турции Полиция Нидерландов задержала человека, который подозревается в совершении вооруженного нападения на пассажиров трамвая в городе Утрехте. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разыскивают 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса. Полиция распространила его фотографию с записи камеры видеонаблюдения.

Стрельба в нидерландском Утрехте Улицы патрулирует конная полиция Улицы Утрехта патрулируют наряды конной полиции. Сотрудники служб специального реагирования дежурят на центральных автомагистралях страны. Королевская военная полиция Нидерландов сообщила, что особый режим безопасности был введен в аэропортах страны и на ключевых гособъектах. Уровень контроля повсили также на автотрассах на границе с ФРГ. Автор: Екатерина Венкина

