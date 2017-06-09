В США умер знаменитый художник Кристо

Всемирно известный американский художник болгарского происхождения Кристо (Христо Явашев) скончался в возрасте 84 лет в своей квартире в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили его сотрудники на его официальной странице в Facebook.

Кристо, родившийся в болгарском Габрово в 1935 году, прославился своими инсталляциями и работами в технике ампакетажа. Он вместе со своей женой Жан-Клод, скончавшейся в 2009 году, работал с упаковкой, а также заворачивал в нее здания и объекты. Его фирменным знаком были блестящие цветные ткани, которыми он обтягивал строения. Одна из самых знаменитых работ Кристо и его жены - здание Рейхстага, завернутое в 1995 году в 100 тысяч квадратных метров ткани. Чтобы получить на это разрешение, художникам понадобилось около 20 лет. Другие известные проекты пары: ворота, установленные в центральном парке Нью-Йорка, гигантские зонтики в Японии и Калифорнии, деревья в Швейцарии.

Его последней работой должна была стать упакованная Триумфальная арка в Париже. Ее планировали обернуть в 25 тысяч квадратных метров ткани серебристо-голубого цвета. Инсталляция была запланирована на осень этого года, но из-за эпидемии коронавируса проект отложили до 2021 года. В офисе художника заявили, что, несмотря на его смерть, задумка будет реализована.

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