В США умер знаменитый художник Кристо

Всемирно известный американский художник болгарского происхождения Кристо (Христо Явашев) скончался в возрасте 84 лет в своей квартире в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили его сотрудники на его официальной странице в Facebook.
Кристо, родившийся в болгарском Габрово в 1935 году, прославился своими инсталляциями и работами в технике ампакетажа. Он вместе со своей женой Жан-Клод, скончавшейся в 2009 году, работал с упаковкой, а также заворачивал в нее здания и объекты. Его фирменным знаком были блестящие цветные ткани, которыми он обтягивал строения. Одна из самых знаменитых работ Кристо и его жены - здание Рейхстага, завернутое в 1995 году в 100 тысяч квадратных метров ткани. Чтобы получить на это разрешение, художникам понадобилось около 20 лет. Другие известные проекты пары: ворота, установленные в центральном парке Нью-Йорка, гигантские зонтики в Японии и Калифорнии, деревья в Швейцарии.
Его последней работой должна была стать упакованная Триумфальная арка в Париже. Ее планировали обернуть в 25 тысяч квадратных метров ткани серебристо-голубого цвета. Инсталляция была запланирована на осень этого года, но из-за эпидемии коронавируса проект отложили до 2021 года. В офисе художника заявили, что, несмотря на его смерть, задумка будет реализована.
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Очищение через искусство
Название выставки Марины Абрамович "The Cleaner" в Бонне не стали переводить на немецкий язык. В детективах так называют тех, кто убирает место преступления: "Чистильщик". Но для художницы смысл этого слова в освобождении, очищении, попытке избавиться от всего лишнего. В выставочном зале Bundeskunsthalle до 12 августа 2018 года будет показана ретроспектива скандальных работ югославской художницы.
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Повторяющиеся перформансы
Помимо архивных видео, фотографий и предметов, которыми Абрамович испытывала свое тело, в Бонне можно увидеть так называемые ре-перформансы. В определенное время артисты, которых художница назвала "немецкими амазонками", повторяют самые известные ее работы. Выставка полна ритмов и звуков: в одном зале кричит юноша, в другом - проигрывается видеозапись опасной игры с ножом.
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На грани
На фото - вещи, которыми зрители могли воспользоваться во время одного из самых экстремальных перформансов Абрамович "Ритм 0". Художница предоставила посетителям полную свободу: при помощи 72 предметов они могли сделать с ней все, что угодно. Заряженный пистолет тоже был в распоряжении незнакомцев. Агрессия участников нарастала: вслед за одеждой зрители порезали и тело Абрамович.
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(Не)красивое искусство
Причесывая волосы двумя расческами одновременно, в 1975 году Марина Абрамович повторяла фразу: "Искусство должно быть красивым, художник должен быть красивым" ("Art must be beautiful. artist must be beautiful")". Этот перформанс выражает протест против устоявшемугося мнения.
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Преодолевая стыд
Смущение и неловкость - первые чувства, которые приходится испытывать во время перформанса Imponderabilia. Посетителям выставки в Бонне предлагается пройти сквозь обнаженную пару. Впервые перформанс был показан в 1977 году в Болонье. Абрамович и Улаю пришлось прерваться через три часа: в музей приехала полиция и потребовала предъявить документы. А их у художников с собой не было.
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Мужчина и женщина
Еще в 80-х годах прошлого века Марина Абрамович занялась исследованием гендерных ролей. Мужчина и женщина - равнозначные партнеры или соперники? Имеет ли право женщина носить мужскую одежду и выполнять "неженскую" работу? Перформанс "Энергия покоя / Остаточная энергия" основывался на полном доверии партнеру. В таком положении Абрамович и художник Улай продержались четыре минуты.
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Памяти жертв войны в Югославии
В 1997 году на Венецианской биеннале художница посвятила перформанс "Балканское барокко" своей родине, которой больше не существует на карте. В белой рубашке, окруженная окровавленными говяжьими костями, Абрамович напевала народные песни. И пыталась смыть с останков животных кровь.
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Без слов
В Бонне посетители сами могут стать частью перформанса, и, как Марина Абрамович, сесть напротив незнакомца, смотря ему в глаза. Во время действия "В присутствии художника" в Нью-Йорке в 2010 году Абрамович установила такой зрительный контакт с 1500 зрителями. По мнению художницы, изображать эмоции у человека получается только несколько минут. После нескольких часов играть становится невозможно.
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Магия кристаллов
В 2012 году Марина Абрамович отправилась в Бразилию, чтобы изучить местные обычаи и ритуалы, познакомиться с шаманами и лекарями. Этой поездке посвящен документальный фильм "The Space in Between". В память об излечивающем душу путешествии она привезла с собой камни и кристаллы, которые обладают сильной энергией. Убедиться в этом могут и сами посетители.
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Новый эксперимент
Сейчас Марине Абрамович 71 год. Свой следующий перформанс она планирует провести во Франкфурте-на-Майне: акционистка будет экспериментировать со звуком в опере.
Автор: Ксения Сафронова