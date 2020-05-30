В США тысячи людей протестуют против расизма и полицейского насилия

В ряде городов США тысячи людей вышли на демонстрации в знак протеста против жестокого убийства афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским.Такие акции прошли вечером в пятницу, 29 мая, не только в Миннеаполисе, где произошла трагедия, но и в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Лас-Вегасе и других населенных пунктах. В Вашингтоне сотни демонстрантов устроили митинг перед Белым домом, а затем прошли маршем к зданию Капитолия.

Люди несли плакаты с надписями: "Прекратите нас убивать!", "Я не могу дышать", "Я следующий?" и требовали наказать виновных в убийстве Флойда. В Миннеаполисе, где в для предотвращения беспорядков введен комендантский час, в ночь на 30 мая вновь прошли протестные акции с участием и афроамериканцев, и белых. Американские СМИ показали в телеэфире как мирные шествия, так и горящие автомобили. В Атланте разъяренные демонстранты атаковали штаб-квартиру телекомпании CNN. Они забрасывали полицейских различными предметами и били окна.

46-летний Джордж Флойд умер после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти 10 минут давил ему коленом на горло. Все четверо полицейских были уволены, а главный фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. В отношении трех других полицейских следственные действия продолжаются.

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