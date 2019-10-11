В США судьи заблокировали новые правила Трампа по грин-картам

В США три федеральных судьи независимо друг от друга заблокировали подготовленное администрацией президента США Дональда Трампа распоряжение отказывать в выдаче грин-карт мигрантам, получающим социальную помощь от государства. Об этом сообщает в пятницу, 11 октября, онлайн-издание Politico.

Это решение судей не даст вступить в силу так называемому распоряжению в отношении лиц, находящихся на содержании государства (public charge regulation), действие которого должно было начаться 15 октября. В соответствии сним федеральные чиновники в США получали полномочия дляотказа в получении грин-карты законно находящимся в стране мигрантам, которые зависят от определенных видов социальной помощи или могут оказаться от них зависимыми в будущем.

В первую очередь, речь идет о получателях талонов на питание, бесплатной медицинской помощи и государственных субсидий на жилье. Судьи в штатах Нью-Йорк и Вашингтон издали судебные предписания, накладывающие запрет на применение соответствующего распоряжения по всей стране. Третий судья, в Калифорнии, отменил своим решением действие распоряжения на территории отдельного штата и округа, в котором проживает истец.

Новая миграционная политика Трампа

В своем 24-страничном судебном предписании судья Джордж Дэниелз из Нью-Йорка указал, что администрация Трампа, по всей видимости, превысила свои полномочия, когда изменила правила, определяющие, кого стоит считать лицом, находящимся на иждивении государства. При этом он подчеркнул, что новые правила, вводимые администрацией Трампа, "не имеют совершенно никакой опоры во всей истории миграционного законодательства США".

Подготовленное администрацией Трампа распоряжения в отношении лиц, находящихся на содержании государства, имеет целью снизить количество малообеспеченных и повысить число квалифицированных мигрантов в стране. Ранее старший советник Трампа Стивен Миллер заявил, что введение соответствующих правил имеет исключительный приоритет, и раскритиковал чиновников США за то, что они слишком медленно работают над введением в действие новых миграционных предписаний. Критики такой политики, в свою очередь, утверждают, что ее следствием может стать отказ многих мигрантов от получения социальной помощи даже в ситуациях, когда они имеют на нее право.

Постановления федеральных судей в США были обнародованы спустя неделю после того, как Трамп подписал распоряжение, предполагающее отказ в получении визы мигрантам, которые не могут доказать, что они в состоянии самостоятельно финансировать свое медицинское обслуживание.

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