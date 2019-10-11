 В США судьи заблокировали новые правила Трампа по грин-картам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.10.2019

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Мир

В США судьи заблокировали новые правила Трампа по грин-картам

Судьи в штатах Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния запретили чиновникам в США отказывать в получении грин-карты законным мигрантам на основании того, что те зависят от соцпомощи.

Грин-карта в США

Грин-карта в США

В США три федеральных судьи независимо друг от друга заблокировали подготовленное администрацией президента США Дональда Трампа распоряжение отказывать в выдаче грин-карт мигрантам, получающим социальную помощь от государства. Об этом сообщает в пятницу, 11 октября, онлайн-издание Politico.

Это решение судей не даст вступить в силу так называемому распоряжению в отношении лиц, находящихся на содержании государства (public charge regulation), действие которого должно было начаться 15 октября. В соответствии сним федеральные чиновники в США получали полномочия дляотказа в получении грин-карты законно находящимся в стране мигрантам, которые зависят от определенных видов социальной помощи или могут оказаться от них зависимыми в будущем.

В первую очередь, речь идет о получателях талонов на питание, бесплатной медицинской помощи и государственных субсидий на жилье. Судьи в штатах Нью-Йорк и Вашингтон издали судебные предписания, накладывающие запрет на применение соответствующего распоряжения по всей стране. Третий судья, в Калифорнии, отменил своим решением действие распоряжения на территории отдельного штата и округа, в котором проживает истец.

Контекст

Едва заняв пост президента, Дональд Трамп издал несколько спешных указов, в том числе об ограничении миграции. Но демократия в США по-прежнему функционирует, считает Миодраг Шорич. (10.02.2017)

Несмотря на различия в миграционном праве США и ЕС, в его основе лежит идея, что иммигранты должны обеспечивать себя сами. И это - повод для дискуссий, считает обозреватель FAZ. (14.08.2019)

Новая миграционная политика Трампа

В своем 24-страничном судебном предписании судья Джордж Дэниелз из Нью-Йорка указал, что администрация Трампа, по всей видимости, превысила свои полномочия, когда изменила правила, определяющие, кого стоит считать лицом, находящимся на иждивении государства. При этом он подчеркнул, что новые правила, вводимые администрацией Трампа, "не имеют совершенно никакой опоры во всей истории миграционного законодательства США".

Подготовленное администрацией Трампа распоряжения в отношении лиц, находящихся на содержании государства, имеет целью снизить количество малообеспеченных и повысить число квалифицированных мигрантов в стране. Ранее старший советник Трампа Стивен Миллер заявил, что введение соответствующих правил имеет исключительный приоритет, и раскритиковал чиновников США за то, что они слишком медленно работают над введением в действие новых миграционных предписаний. Критики такой политики, в свою очередь, утверждают, что ее следствием может стать отказ многих мигрантов от получения социальной помощи даже в ситуациях, когда они имеют на нее право.

Постановления федеральных судей в США были обнародованы спустя неделю после того, как Трамп подписал распоряжение, предполагающее отказ в получении визы мигрантам, которые не могут доказать, что они в состоянии самостоятельно финансировать свое медицинское обслуживание.

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    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:17

Миграционная политика Трампа и ее последствия

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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

Десятки тысяч человек устроили акции протеста в крупнейших аэропортах США, выступая против ужесточения Дональдом Трампом миграционной политики. О том, как это было, фотогалерея DW.  

Ссылки в интернете

Статья DW о новых миграционный правилах в США

Статья DW о новых миграционный правилах в США  

Статья онлайн-издания Politico о том, что три судьи в США блокировали новые правила получения грин-карт в США

Статья онлайн-издания Politico о том, что три судьи в США блокировали новые правила получения грин-карт в США

Аудио- и видеофайлы по теме

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