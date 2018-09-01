В США составлен список целей в Сирии для удара в случае химатаки

Разведка США и военные эксперты составили предварительный список сирийских объектов, по которым Вашингтон может нанести ракетный удар, сообщает телеканал CNN вечером 31 августа со ссылкой на ряд американских чиновников. По их словам, указанные в перечне объекты связаны с разработкой, производством или хранением химического оружия.

Решение о нанесении удара пока не принято, но Пентагон "может ответить очень быстро", если Дамаск применит химоружие, отметил собеседник CNN, располагающий сведениями о планах Вашингтона в отношении Сирии. При этом наличие списка химических объектов, по его мнению, даст США начальное преимущество. Ракетный удар может быть нанесен, если соответствующий приказ отдаст президент США Дональд Трамп, указывает CNN.

Сирийская армия перебросила к Идлибу вертолеты

Собеседники CNN выразили обеспокоенность в связи с тем, что сирийский президент Башар Асад может применить химические отравляющие вещества против повстанцев, которые удерживают позиции в провинции Идлиб на северо-западе страны. В последние две недели, по данным двух чиновников Пентагона, сирийская правительственная армия перебросила к Идлибу боевые вертолеты, с которых, как опасается Вашингтон, могут быть сброшены бочковые бомбы с хлором.

Применение обычных видов вооружений при наступлении на Идлиб тоже вызывает беспокойство США, так как может привести к тысячам жертв и усугублению гуманитарного кризиса вдоль границы Сирии с Турцией.

Помпео обвинил РФ в поддержке наступления на Идлиб

Провинция Идлиб формально входит в зону деэскалации под контролем Турции, но фактически на ее территории действуют умеренные и радикальные группировки, противодействующие Дамаску. Ранее 31 августа госсекретарь США Майк Помпео обвинил главу МИД РФ Сергея Лаврова в защите "сирийского и российского наступления на Идлиб". Вашингтон расценивает операцию Дамаска в провинции на северо-западе Сирии "как эскалацию и без того опасного конфликта", написал Помпео в своем микроблоге в Twitter.

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