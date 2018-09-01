 В США составлен список целей в Сирии для удара в случае химатаки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.09.2018

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Мир

В США составлен список целей в Сирии для удара в случае химатаки

В Вашингтоне опасаются, что армия Асада готовит химатаку в удерживаемом оппозицией Идлибе, сообщает CNN. На нее США могут ответить ракетным ударом.

Авиаудары армии Башара Асада по Идлибу, 10 августа 2018 года

Авиаудары армии Башара Асада по Идлибу, 10 августа 2018 года

Разведка США и военные эксперты составили предварительный список сирийских объектов, по которым Вашингтон может нанести ракетный удар, сообщает телеканал CNN вечером 31 августа со ссылкой на ряд американских чиновников. По их словам, указанные в перечне объекты связаны с разработкой, производством или хранением химического оружия.

Решение о нанесении удара пока не принято, но Пентагон "может ответить очень быстро", если Дамаск применит химоружие, отметил собеседник CNN, располагающий сведениями о планах Вашингтона в отношении Сирии. При этом наличие списка химических объектов, по его мнению, даст США начальное преимущество. Ракетный удар может быть нанесен, если соответствующий приказ отдаст президент США Дональд Трамп, указывает CNN.

Сирийская армия перебросила к Идлибу вертолеты

Собеседники CNN выразили обеспокоенность в связи с тем, что сирийский президент Башар Асад может применить химические отравляющие вещества против повстанцев, которые удерживают позиции в провинции Идлиб на северо-западе страны. В последние две недели, по данным двух чиновников Пентагона, сирийская правительственная армия перебросила к Идлибу боевые вертолеты, с которых, как опасается Вашингтон, могут быть сброшены бочковые бомбы с хлором.

Контекст

Хотя гражданская война в Сирии еще не закончилась, Дамаск вместе со своими союзниками Москвой и Тегераном говорит о необходимости восстановления страны. Но кто будет его финансировать? (27.08.2018)

США, Великобритания и Франция ответили на химатаку в сирийском городе Дума нанесением ракетных ударов по Сирии. DW собрала известные факты об атаке. (14.04.2018)

Применение обычных видов вооружений при наступлении на Идлиб тоже вызывает беспокойство США, так как может привести к тысячам жертв и усугублению гуманитарного кризиса вдоль границы Сирии с Турцией.

Помпео обвинил РФ в поддержке наступления на Идлиб

Провинция Идлиб формально входит в зону деэскалации под контролем Турции, но фактически на ее территории действуют умеренные и радикальные группировки, противодействующие Дамаску. Ранее 31 августа госсекретарь США Майк Помпео обвинил главу МИД РФ Сергея Лаврова в защите "сирийского и российского наступления на Идлиб". Вашингтон расценивает операцию Дамаска в провинции на северо-западе Сирии "как эскалацию и без того опасного конфликта", написал Помпео в своем микроблоге в Twitter.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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02:11 мин

Удары по Сирии: как это было

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Ссылки в интернете

США сочли наступление Дамаска на Идлиб эскалацией конфликта в Сирии

CNN: US draws up initial target list if Syria launches chemical weapons attack

Аудио- и видеофайлы по теме

Удары по Сирии: как это было  

Пентагон о ракетных ударах по Сирии  

Жесткое интервью DW с замглавы МИД России - Conflict Zone по-русски  

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Что известно о ракетном ударе по Сирии в ночь на 14 апреля 14.04.2018

США, Великобритания и Франция ответили на химатаку в сирийском городе Дума нанесением ракетных ударов по Сирии. DW собрала известные факты об атаке.

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