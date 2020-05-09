В США скончался пионер рок-н-ролла Литл Ричард

В США скончался легендарный исполнитель песен, пианист и композитор Литл Ричард (настоящее имя - Ричард Уэйн Пенниман), считающийся одним из основателей рок-н-ролла. Об этом сообщил американский музыкальный журнал Rollling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана. Артисту было 87 лет, о причинах смерти не сообщается.

Литл Ричард родился в 1932 году в Джорджии. В 1956 году он получил известность после выхода композиции Tutti Frutti, после чего записал множество других песен, в том числе Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, Good Golly Miss Molly. Впоследствии его хиты были перепеты другими музыкантами, в том числе Элвисом Пресли.

В 1986 году Литл Ричард вошел в числе первых в Зал славы рок-н-ролла, а в 1993 году был награжден премией "Грэмми" за жизненные достижения.

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