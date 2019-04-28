 В США скончался автор программы утилизации ядерного оружия в СССР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В США скончался автор программы утилизации ядерного оружия в СССР

Видный республиканец Ричард Лугар получил особую известность в начале 90-х, когда участвовал в разработке программы помощи странам бывшего СССР в ликвидации ядерного оружия.

Ричард Лугар во время своей последней предвыборной кампании в 2012 году

Ричард Лугар во время своей последней предвыборной кампании в 2012 году

В США в возрасте 87 лет в воскресенье, 28 апреля, скончался бывший сенатор США, член Республиканской партии Ричард Лугар, сообщается на сайте неправительственной организации The Lugar Center. Лугар получил особую известность в начале 90-х годов, когда участвовал в разработке программы помощи странам бывшего СССР в ликвидации ядерного, химического и биологического оружия.

Контекст

11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО. Накануне мероприятия Жанна Немцова спросила генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга об отношении к России и президенту США. (27.06.2018)

Немецкие эксперты из Федеральной академии политики безопасности проанализировали возможности российской армии. DW - об их выводах. (21.03.2018)

На фоне обострившихся отношений между Россией и США бывший глава МИД РФ Игорь Иванов получил в Вашингтоне награду за вклад в дело нераспространения ядерного оружия. (24.03.2015)

В Женеве опубликован доклад о глобальных рисках в 2019 году. В числе наибольших угроз - экстремальные погодные явления, кибертатаки и биологическое оружие. (16.01.2019)

В 1977-2013 годах Ричард Лугар представлял штат Индиана в Сенате США. Его необычайная популярность дала ему свободу политического маневра и позволила сосредоточиться на вопросах внешней политики и национальной безопасности. В 1991 году вместе с демократическим сенатором Сэмом Нанном Лугар добился реализации программы, в рамках которой США оплачивали уничтожение ядерных боеголовок и ракет после распада СССР.

За время работы этой программы в были деактивированы около 7600 советских ядерных боеголовок и уничтожены более 900 межконтинентальных баллистических ракет.

В 2012 году Лугар впервые с 1974 года проиграл выборы, уступив в партийных праймериз своему конкуренту-республиканцу, и не смог переизбраться на пост сенатора. Критики Лугара упрекали его в чрезмерном внимании к международным проблемам.

В дальнейшем политик занимал пост президента созданной им НПО The Lugar Center, работавшей в области нераспространения оружия массового уничтожения и глобальной продовольственной безопасности.

Именами Нанна-Лугара была названа премия фонда Карнеги, в 2015 году ее получили экс-министр иностранных дел России Игорь Иванов и экс-министр обороны Великобритании лорд Десмонд Браун за вклад в нераспространения ядерного оружия.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Советский истребитель МиГ

    Реликты холодной войны

    Советский истребитель МиГ

    Гонка вооружений, геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация Востока и Запада продолжались несколько десятилетий. И оставили следы, о которых повествует фотовыставка "Реликты холодной войны" , открывшаяся в Музее современной истории Германии (Haus der Geschichte) в Бонне. На снимке: советский МиГ на бывшей базе советских и потом российских войск в бывшей ГДР.

  • Руины советской военно-морской базы в Латвии

    Реликты холодной войны

    Руины советской военно-морской базы в Латвии

    Автор представленных в боннской экспозиции работ - фотограф из Нидерландов, лауреат премий World Press Photo и Street Photography Мартин Рёмерс. Более 10 лет он работал над проектом. Он побывал в постсоветских республиках, в бывших "братских" соцстранах, а также в Западной Европе, и снимал заброшенные военные базы, полигоны, бункеры, другие реликты холодной войны.

  • Брошенный танк на бывшем советском полигоне в ГДР

    Реликты холодной войны

    Брошенный танк

    Поразительное сочетание лаконичности с выразительностью и эмоциональной насыщенностью отличает работы Рёмерса. Сюрреалистичные фотографии красноречиво говорят о том, сколь бессмысленны были подрывавшие бюджет и разрушавшие экономику колоссальные расходы на холодную войну. Кому он сегодня нужен - этот ржавеющий советский танк на бывшем полигоне в восточногерманском Альтенграбове?..

  • Советские ракеты в Польше

    Реликты холодной войны

    Советские ракеты в Польше

    Бункеры, военные заводы, полигоны, - все это создавалось по обе стороны "железного занавеса". В свое время факт существования этих объектов как на Востоке, так и на Западе держался в строжйшем секрете, но в 1990-е годы многие из них были выведены из эксплуатации и сегодня представляют интерес разве что для туристов, - как это укрытие для советских ракет в Польше.

  • Центр радиошпионажа на Чертовой горе

    Реликты холодной войны

    Центр радиошпионажа на "Чертовой горе"

    Этот искусственный холм под названием Тойфельсберг в западной части немецкой столицы - самое высокое место Берлина. Его точная высота - около 122 метров. На вершине - башни с круглыми куполами. Во вемена холодной войны на "Чертовой горе" (так ее название переводится с немецкого) располагалась американская радиолокационная станция, центр радиошпионажа.

  • Ангар для британских истребителей в ФРГ

    Реликты холодной войны

    Бывший ангар для британских истребителей в Лаарбрухе

    О бессмысленности холодной войны и ее последствиях просто необходимо напоминать - особенно сейчас, когда ситуация в мире вновь обострилась, считает Мартин Рёмерс.

  • База советских подводных лодок в Крыму

    Реликты холодной войны

    База советских подводных лодок в Крыму

    В Балаклавской бухте в Крыму до сих пор находится секретный военный объект времен холодной войны - подземная база подводных лодок. "Объект 825ГТС" должен был помочь защитить советские ядерные подлодки, если будет использовано оружие массового поражения. Предполагалось, что подлодки затем смогут выйти в море и нанести ответный удар. В 1993 году объект был выведен из эксплуатации. Что с ним сейчас?

  • Подземная база снабжения бундесвера

    Реликты холодной войны

    Подземная база снабжения бундесвера

    Строя подземные бункеры, Восток и Запад надеялись защититься с их помощью от возможного нападения противника. Сюда должны были эвакуироваться правительственные учеждения, здесь хранились оружие и провиант. Бункеры постоянно находились в состоянии боевой готовности. На фото: бывшая база снабжения бундесвера в западногерманском Лорхе.

  • Ядерный центр в Великобритании

    Реликты холодной войны

    Ядерный центр в Великобритании

    Центр исследований в области ядерных вооружений Орфорд-Несс в Великобритании внешне выглядел не очень внушительно. Его небольшие наземные бетонные сооружения напоминали доты времен Второй мировой войны. Но основные, по последнему слову техники оборудованные объекты находились под землей.

  • Убежище для номенклатуры

    Реликты холодной войны

    Убежище для номенклатуры

    А вот так выглядит подземный зал для совещаний в бывшем секретном советском бункере в Латвии. Оборудованный на 9-метровой глубине, он предназначался для республиканской номенклатуры. Во времена холодной войны в бункере было все необходимое, чтобы прожить там несколько месяцев после ядерного удара противника.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 03:17

Почему Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ, и при чем здесь Китай

Контекст

Реликты холодной войны

Гонка вооружений, идеологическая пропаганда, - эта выставка показывает, сколь бессмысленны были подрывавшие бюджет и разрушавшие экономику колоссальные расходы на холодную войну. (16.05.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт неправительственной американской организации The Lugar Center

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ, и при чем здесь Китай  

Почему отношения США и РФ при Трампе будут ухудшаться  

Существует ли новое оружие Путина?  

Реклама

Самые читаемые

Как устроиться на работу в Германии без высшего образования  

Двое погибших и десятки пострадавших в серии крупных аварий на автобанах в ФРГ  

В Индонезии от утомления умерли более 270 сотрудников избиркомов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно