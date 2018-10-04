В США протестуют против утверждения Кавано в Верховный суд

В столице США в четверг, 4 октября, состоялась демонстрация против утверждения обвиняемого в сексуальных домогательствах судьи Бретта Кавано на должность члена Верховного суда. К участию в акции призвали представители феминистского движения и правозащитные организации. Несколько тысяч собравшихся у здания Верховного суда протестующих прошли к административному зданию Сената США. Полиция задержала более 300 демонстрантов.

ФБР не нашло доказательства домогательств

Между тем дополнительная проверка Федерального бюро расследований не обнаружила доказательств приписываемых Кавано домогательств, заявил председатель комитета юстиции Сената США Чак Грассли. Ранее комитет с перевесом в один голос высказался за назначение Кавано членом Верховного суда. За это решение проголосовали 11 республиканцев, 10 демократов были против. Окончательное решение должно быть принято всем Сенатом. В связи с расследованием намеченное на начало октября голосование в Сенате было отсрочено.

27 сентября во время слушаний в комитете юстиции Сената 51-летняя профессор психологии Кристин Блейзи Форд в деталях описала попытку Кавано изнасиловать ее на молодежной вечеринке летом 1982 года. 15-летняя Форд посетила вечеринку в доме в штате Мэриленд, на которой присутствовал и 17-летний Кавано. По словам женщины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения Кавано и его друг втолкнули ее в комнату, затем Кавано попытался снять с Форд одежду. Но девушке удалось вырваться и покинуть дом.

Кавано отвергает обвинения

В июле 2018 года Форд направила конфиденциальное письмо с описанием инцидента сенатору-демократу от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн. Та известила ФБР, которое в свою очередь направило письмо в Белый дом, предварительно убрав имя автора.

14 сентября журнал The New Yorker опубликовал статью о выдвинутых обвинениях без указания имени Форд. На следующий день Кавано выступил с заявлением, в котором "категорически и недвусмысленно" отверг обвинения в домогательствах. "Я не совершал этого ни в школе, ни когда-либо еще", - заявил судья. В тот же день сенатор-республиканец от штата Айова Чарльз Эрнест Грассли опубликовал письмо 65 женщин, утверждавших, что они знают Кавано более 35 лет, и подчеркивавших его честность и уважение по отношению к женщинам.

Во время церемонии выдвижения в июле президент США Дональд Трамп заявил, что в стране "нет никого более квалифицированного на эту позицию, и никого более достойного". По мнению президента США, 53-летний Кавано обладает "безупречными личными качествами и непревзойденной квалификацией".

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