 В США предъявили обвинения семи сотрудникам российских спецслужб | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.10.2018

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Мир

В США предъявили обвинения семи сотрудникам российских спецслужб

Сотрудников главного управления Генштаба ВС России подозревают в США в хакерском взломе компьютеров, электронном мошенничестве, хищении персональных данных и отмывании денежных средств.

Силуэт мужчины с компьютером

Большое жюри в суде Западного округа Пенсильвании предъявило обвинения семи сотрудникам российских спецслужб по статьям о хакерском взломе компьютеров, электронном мошенничестве, хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывании денежных средств. Об этом в четверг, 4 октября, сообщили в пресс-службе американского министерства юстиции.

В коллегии присяжных заседателей, которая в США определяет обоснованность предъявления официальных обвинений, пояснили, что все подозреваемые состояли на службе главного управления Генштаба ВС России (бывшее Главное разведывательное  управление. - Ред.).

По версии следствия, кибератаки осуществлялись в период с декабря 2014 года минимум до мая 2018 года. Их объектами стали граждане США, юридические лица, международные организации и их сотрудники по всему миру. Кибероперации осуществлялись "с учетом стратегических интересов российского правительства", отметили в Минюсте.

Цели киберпреступников

Цель преступников заключалась в публикации полученной в результате взлома информации "в рамках кампании влияния и дезинформации" с целью подрыва репутации международных антидопинговых организаций, выявивших государственную программу поддержки использования запрещенных препаратов в российском спорте.

Контекст

Немецкая контрразведка уверена в том, что как минимум одну кибератаку на компьютерные сети в ФРГ совершили спецслужбы РФ. В Берлине планируют принимать активные ответные меры. (22.06.2018)

Кибератаки превратились в реальную военную угрозу. Шуточный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на то, как готовят соответствующие кадры. (22.12.2017)

С аналогичными обвинениями позднее выступила и Канада. По данным МИД этой страны, в число целей сотрудников роcсийских спецслужб входили Канадский центр по этике в спорте и базирующееся в Монреале Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Разоблачение российских шпионов в Нидерландах

Ранее стало известно, что Нидерланды сообщили о предотвращении компьютерной атаки российских шпионов на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Четыре российских шпиона с дипломатическими паспортами были выдворены из Нидерландов еще в апреле. 

Военная разведка Нидерландов опубликовала имена и фотографии предполагаемых российских шпионов и возложила ответственность за попытку кибератаки на российское ГРУ. По словам Бейлевельд, в состав шпионской группы входили Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.

По данным следствия, российские хакеры также планировали кибератаки в Швейцарии и на группу, занимающуюся расследованием гибели малайзийского пассажирского самолета MH17 в Донбассе. Постпредство России в ОЗХО отказалось прокомментировать заявление Анк Бейлевельд. "Без комментариев", - сказал представитель постпредства агентству "Интерфакс".

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  • сервер с проводами

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    Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам америкаснких спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.

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    США обвинили ГРУшников в кибератаках

    13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

  • Symbolfoto Hacker Hackerangriff (Imago/T. Trutschel)

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    ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

  • Computer mit Binärcode (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Bad Rabbit поразил Россию и Украину

    Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

  • Компьютерное окно с требованием хакеров о выкупе поверх табло с расписанием поездов в Германии

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    Кибератака века

    12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

  • Wiesbaden BKA Vorstellung Lagebericht Cybercrime 2015 PETYA (DW/M. von Hein)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Вирус Petya

    В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

  • ноутбук на фоне зала заседаний бундестага

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Атака на бундестаг

    В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

  • Хиллари Клинтон

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Против Хиллари

    В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

  • экраны компьютеров

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Партия Меркель под прицелом

    В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Допинговый взлом

    В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

  • логотип Yahoo

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


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Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

В последние годы то и дело появляются новости о взломах и хакерах, которым приписывают связи со спецслужбами России. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях хакерской активности. (24.03.2017)  

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