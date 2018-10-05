 В США осужден полицейский, застреливший подростка-афроамериканца | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.10.2018

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Мир

В США осужден полицейский, застреливший подростка-афроамериканца

Гибель чернокожего подростка от рук белого полицейского в Чикаго в 2014 году вызвала в США широкий резонанс. Суд в Чикаго признал Джейсона Ван Дайка виновным в убийстве второй степени.

Осужденного полицейского уводят из зала суда

Осужденного полицейского уводят из зала суда

Суд в Чикаго признал белого полицейского, который в 2014 году застрелил чернокожего подростка, виновным в убийстве второй степени, то есть без отягчающих обстоятельств. Присяжные в пятницу, 5 октября, также признали полицейского Джейсона Ван Дайка виновным в причинении тяжких телесных повреждений по 16 пунктам - за каждый выстрел, который он сделал в 17-летнего Лэкуана Макдоналда.

Контекст

После решения присяжных не предъявлять обвинение полицейскому, застрелившему чернокожего подростка, правозащитник Шарптон заявляет об ущемлении прав афроамериканцев. (26.11.2014)

Вердикт присяжных по делу о гибели чернокожего подростка вызвал новые протесты в Фергюсоне. Все в США – и не только политики – должны осознать свою ответственность, считает Миодраг Шорич. (25.11.2014)

Ван Дайку грозит лишение свободы по совокупности сроком до 30 лет, однако, по мнению юристов, он, скорее всего, будет приговорен лишь к 10 годам тюрьмы, поскольку присяжные признали его виновным в убийстве второй, а не первой степени.

Семья Макдоналда назвала решение суда "победой для Америки". Власти Чикаго - третьего по величине города в США - уже заключили с семьей потерпевшего договор о компенсации в размере 5 млн долларов.

Дело Ван Дайка в 2014 году вызвало массовые протесты и напряженность в отношениях между афроамериканским населением и полицией. Это был лишь один из случаев, когда полиция открывала огонь по зачастую безоружным афроамериканцам. Поэтому стражей порядка обвиняли в расизме и несоразмерном применении силы.

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    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


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