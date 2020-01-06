 В США назвали смехотворным иранское предложение убить Трампа за 3 млн долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В США назвали смехотворным иранское предложение убить Трампа за 3 млн долларов

Назначение вознаграждения за убийство Трампа депутатом парламента дает представление о том, на чем зиждется иранский режим, заявил американский дипломат Роберт Вуд.

Горящая фотография Трампа

В США назвали "смехотворным" предложение вознаграждения в 3 миллиона долларов за жизнь президента Дональда Трампа, предложенное иранским депутатом. "Это просто смешно, но это дает представление о террористических основах этого режима и о том, что этот режим должен изменить свое поведение", - заявил во вторник, 21 января, в Женеве постоянный представитель США на Конференции по разоружению Роберт Вуд.

Ранее иранский парламентарий Ахмад Хамзе предложил вознаграждение за убийство американского лидера. "От имени народа провинции Керман мы заплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа", - цитирует его иранское агентство ИСНА. При этом источники финансирования не приводятся. 

Контекст

После убийства иранского генерала Сулеймани ненависть, которую в Ираке демонстрировали в отношении Ирана, теперь обращена против США, пишет обозреватель FAZ. (06.01.2020)

Острый конфликт США и Ирана может выявить реальную слабость позиций Москвы на Ближнем и Среднем Востоке, считает Константин Эггерт. (06.01.2020)

Таким образом Хамзе предлагает отомстить Соединенным Штатам за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который был родом из города Керман. 

Убийство Сулеймани

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными".

В качестве возмездия за убийство Сулеймани 8 января Иран обстрелял две военные базы в Ираке, на которых дислоцировались военнослужащие США, выпустив по ним около 15 ракет. Спустя несколько часов после обстрела иранские военные по ошибке сбили украинский пассажирский самолет. Никто не выжил.

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:07

Трамп не стал отвечать военными действиями на ракетные удары Ирана

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Трамп не стал отвечать военными действиями на ракетные удары Ирана  

Конфликт США и Ирана: что дальше?  

Иран атаковал военные базы в Ираке с американским контингентом  

Также по теме

Iran Trauerzeremonie für getöteten General Soleimani in Teheran

FAZ: Конфликт США и Ирана плохо кончится для Запада 06.01.2020

После убийства иранского генерала Сулеймани ненависть, которую в Ираке демонстрировали в отношении Ирана, теперь обращена против США, пишет обозреватель FAZ.

Karikatur Donald Trump ohne Worte

Убийство Сулеймани и новая роль Дональда Трампа 06.01.2020

Приказав убить иранского генерала Касема Сулеймани, президент США Дональд Трамп, похоже, посчитал себя настоящим богом войны, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

Iran Protest gegen US-Sanktionen in Teheran

Хроника конфронтации США и Ирана 09.01.2020

Убийство генерала Сулеймани - лишь один из эпизодов затяжного конфликта Вашингтона и Тегерана, продолжающегося уже десятки лет. DW - об основных этапах и фактах американо-иранского противостояния.

Реклама

Самые читаемые

Беларусь начала закупать нефть из Норвегии на фоне конфликта с РФ  

Китай подтвердил способность нового вируса передаваться от человека к человеку  

Найдены фото нацистского надсмотрщика Демьянюка в лагере  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно