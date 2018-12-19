 В США комиссия по безопасности рекомендовала вооружить учителей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.12.2018

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Мир

В США комиссия по безопасности рекомендовала вооружить учителей

Чтобы "эффективно и немедленно" отреагировать на насилие в школах, комиссия по безопасности в учебных заведениях США рекомендует вооружить учителей. Демократы подвергли доклад критике.

Покупатели в магазине оружия в США (фото из архива)

Покупатели в магазине оружия в США (фото из архива)

В США учрежденная Дональдом Трампом комиссия по безопасности в учебных заведениях предложила вооружить школьный персонал, чтобы обезопасить учащихся. Кроме того, члены комиссии рекомендовали нанимать ветеранов в качестве охранников, сообщает, в среду, 19 декабря, агентство AFP.

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Комиссия, которую возглавила министр образования США Бетси Девос, была учреждена после стрельбы в средней школе в городе Паркленд. В результате теракта, произошедшего в феврале 2018 года, погибли 17 человек. Комиссия отклонила призывы ужесточить контроль над оружием. Вместо этого эксперты предложили вооружить школьный персонал, при "определенных условиях" в том числе и учителей. Как говорится в докладе, это необходимо "для эффективной и немедленной реакции на насилие". Кроме того, предлагается трудоустраивать в школах ветеранов и бывших сотрудников полиции, которые "также могут работать высокоэффективными педагогами".

Демократы критикуют доклад

Доклад вызвал критику среди представителей Демократической партии США. Так, Нэнси Пелоси, которая в январе займет пост спикера Палаты представителей, подвергла доклад комиссии жесткой критике, заявив, что Трамп и Девос "упали еще ниже". "Их "отчет" по школьной безопасности ставит личные интересы и Национальную стрелковую ассоциацию США превыше защиты американских школьников. #Достаточно для учеников и их родителей", - написала Пелоси в своем Twitter.

Практически сразу после массового убийства в школе в Паркленде Дональд Трамп предложил начать процесс вооружения учителей. Президент США выдвинул предложение, чтобы некоторые учителя смогли пройти тренинги по владению оружием. Это, по мнению Трампа, нужно для того, чтобы сотрудники школ были в состоянии дать отпор возможным преступникам.

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    Автор: Екатерина Венкина


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