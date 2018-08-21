 В США заморожены российские активы на сотни миллионов | Новости из Германии о России | DW | 21.08.2018

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Россия

В США заморожены российские активы на сотни миллионов

Министерство финансов США опубликовало доклад о противостоянии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией. Ранее администрация Трампа не раскрывала объем российских активов, замороженных в результате санкций.

Флаги США и России

Министерство финансов США опубликовало несекретную версию доклада о противостоянии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией (Report on illicit finance relating to the Russian Federation), сообщает издание РБК во вторник, 21 августа. В соответствии с принятым в прошлом году законом CAATSA администрация Трампа должна была направить этот доклад в конгресс к началу августа 2018 года.

"С 2017 года эта администрация наложила санкции на 215 граждан и организаций, связанных с Россией, в том числе на 136 в рамках санкций, относящихся к конфликту России и Украины и кодифицированных законом CAATSA. В результате этих действий заблокированы сотни миллионов долларов российских активов в Соединенных Штатах, финансовые интересы затронутых лиц испытали масштабные последствия", - говорится в документе.

Контекст

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В докладе указывается, что из-за "мощных" финансовых санкций США  злонамеренным российским игрокам стало значительно сложнее "привлекать, перемещать и скрывать происхождение незаконных денежных средств".  Отмечается, что эффект от введенных санкций существенно превосходит объемы самих замороженных средств. Компании по всему миру "стараются дистанцироваться от санкционированных лиц, а те пытаются внедрить новые и зачастую более сложные способы перемещения и сокрытия денежных средств".

На Кипре заморожены счета Дерипаски и Вексельберга

Администрация США поставила в приоритет работу с юрисдикциями, через которые проходят большие объемы российских финансовых потоков, включая Великобританию, Кипр и Латвию, говорится в докладе. В частности, на Кипре были заморожены банковские счета российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Это произошло после 6 апреля 2018 года, когда Минфин США внес Дерипаску, Вексельберга и их компании в санкционный список.

Ранее администрация Трампа, находящаяся у власти с января 2017, не раскрывала даже приблизительный объем российских активов, замороженных в результате санкций.

Публичный доклад Минфина США состоит из 17 страниц, посвященных различным санкционным программам, которые имеют отношение к России, взаимодействию США с иностранными партнерами и деятельности американской финансовой разведки и т.п. У доклада есть секретное приложение, отмечает РБК.

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    Автор: Елена Барышева


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