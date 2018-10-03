 В США задержан подозреваемый в отправке конвертов с рицином | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.10.2018

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Мир

В США задержан подозреваемый в отправке конвертов с рицином

ФБР просит жителей города Логан не приближаться к месту проведения полицейской операции. Накануне на адрес Белого дома и Пентагона были отправлены конверты, в которых предположительно находился токсин рицин.

Семена клещевины (фото из архива)

Семена клещевины (фото из архива)

В городе Логан в штате Юта задержан подозреваемый в отправке конвертов с токсином на адрес Пентагона и Белого дома. Федеральное бюро расследований (ФБР) в среду, 3 октября, призвало жителей города не приближаться к месту проведения полицейской операции. Речь идет о "потенциально угрожающих здоровью веществах", подчеркнул представитель ведомства Дуглас Дэвис.

Первые результаты расследования указывают на использование "семян клещевины, из которых получают токсин рицин", заявила официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт. ФБР продолжает расследование, отметила она.

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Письма не попали в здания

Накануне Секретная служба США сообщила о перехвате отправленных на адрес Пентагона и Белого дома "подозрительных конвертов", в которых предположительно находился токсин рицин. Предназначенный президенту США Дональду Трампу конверт не был получен в Белом доме, подчеркнули представители Секретной службы. Другие письма, предназначенные министру обороны США Джеймсу Мэттису, а также начальнику штаба ВМС адмиралу Джону Ричардсону, также не попали непосредственно в здание ведомства.

Токсин рицин является чрезвычайно опасным веществом, он смертелен даже в небольших дозировках - жертва умирает в течение нескольких часов после вдыхания яда. 

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    Автор: Илья Коваль


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