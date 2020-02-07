В США готовят вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 к испытаниям на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna готовит вакцину для борьбы скоронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, к клиническим испытаниям на людях. Первые образцы вакцины направлены специалистам Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), сообщило издание The Wall Street Journal во вторник, 25 февраля.

Эксперты NIAID рассчитывают к концу апреля начать тесты с двумя десятками добровольцев, заявил руководитель института Энтони С. Фаучи. Предварительные результаты испытаний могут появиться в июле-августе, однако сама вакцина может стать доступной не ранее следующего года из-за необходимости дополнительных исследований и работы с регуляторами, добавил Фаучи.

Рекордные сроки разработки вакцины

При этом эксперт особо выделил рекордные сроки от разработки образцов до первых испытаний на людях. В случае с тяжелым острым респираторым синдромом (ТОРС, или SARS, известным также как атипичная пневмония) в 2002 году на это ушло более полутора лет, отметил Фаучи.

Китайские ученые обнародовали нуклеотидную последовательность вируса нового типа в начале января. Это позволило специалистам во всем мире начать работу над созданием вакцины.

Компания Moderna работает над созданием вакцин и медицинских препаратов на основе матричной рибонуклеиновой кислоты. На данный момент фирма с десятилетней историей не вывела на рынок ни одной вакцины или лекарства.

Коронавирус проник в четыре десятка стран

С момента вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года вирус проник уже в 41 страну и территорию. По состоянию на 26 февраля в мире выявлена примерно 81 000 случаев заражения, почти 9000 больных находятся в тяжелом состоянии. Свыше 30 000 человек выздоровели. Более 2760 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания, вызванного вирусом.

Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР (78 064 инфицированных, 2715 смертей). На втором месте следует Южная Корея (1146 инфекций и 12 летальных исходов). В Европе на первое место по распространению коронавируса вышла Италия (322 заболевших и 11 умерших). В Германии зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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