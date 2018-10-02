 В США возбудили дело против турецкого банка за нарушение санкций против Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.10.2019

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Мир

В США возбудили дело против турецкого банка за нарушение санкций против Ирана

Прокуратура Нью-Йорка обвиняет турецкий государственный Halkbank в мошенничестве и отмывании денег. Halkbank подозревают в переводе средств Ирана на сумму в 20 млрд долларов.

Halkbank в турецкой Анталье

Органы юстиции США возбудили дело против турецкого государственного банка Halkbank по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против Ирана на многомиллиардную сумму. "Дерзкие действия" банка осуществлялись при поддержке высокопоставленных представителей турецкого правительства, которые получали многомиллионные взятки, заявил нью-йоркский прокурор Джеффри Берман вечером во вторник, 15 октября.

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По версии обвинения, Halkbank в период с 2012 по 2016 годы осуществил перевод средств Ирана на сумму в 20 млрд долларов. Дело против Halkbank возбуждено на фоне резкого ухудшения отношения между Вашингтоном и Анкарой из-за вторжения Турции в северные районы Сирии.

Приговор бывшему вице-президенту Halkbank

Органы юстиции США уже предпринимали действия против руководящих сотрудников Halkbank, в том числе против бывшего вице-президента этого кредитного учреждения Хакана Атиллы. В 2018 году Атилла был приговорен в Нью-Йорке к 32 месяцам лишения свободы, однако в июле был передан Турции, где министр финансов и другие представители турецких властей встречали его как героя.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал обвинительный приговор Атилле. Суд над этим банкиром сильно осложнил отношения между Турцией и США.

По этому делу первоначально проходил в качестве обвиняемого и турецко-иранский торговец золотом Реза Зарраб. Впоследствии он стал сотрудничать со следствием и дал показания против Атиллы. По словам Зарраба, Эрдоган в бытность премьер-министром Турции в 2012 году одобрял незаконные операции Halkbank.

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    Автор: Наталья Позднякова


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