 В США более 1100 экс-прокуроров требуют отставки генпрокурора | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.02.2020

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Мир

В США более 1100 экс-прокуроров требуют отставки генпрокурора

Бывшие сотрудники Минюста США добиваются отставки генерального прокурора Уильяма Барра, который, по их мнению, проявил предвзятость по отношению к одному из обвиняемых в деле о возможных связях Трампа с Кремлем.

Президент США Дональд Трамп (слева) и генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр

Бывшие сотрудники Минюста США требуют отставки его главы Уильяма Барра (справа), считая, что тот помогает союзникам президента США Дональда Трампа

Более 1100 бывших прокуроров и экс-сотрудников министерства юстиции США в воскресенье, 16 февраля, опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что президент США Дональд Трамп и министр юстиции Уильям Барр, занимающий в США также должность генпрокурора, нарушили принцип непредвзятости в деле Роджера Стоуна, который считается сторонником и близким другом Трампа.

Роджер Стоун считается близким сторонником и личным другом президента США Дональда Трампа. До августа 2015 года он работал в его предвыборном штабе.

Роджер Стоун считается близким сторонником и личным другом президента Трампа

Стоун был арестован во Флориде в январе 2019 года по обвинению в даче ложных показаний в связи с расследованием спецпрокурора по России Роберта Мюллера о возможных связях Трампа с Кремлем и предполагаемоговмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года в США. 10 февраля, прокуратура порекомендовала рассматривавшему дело федеральному суду в Вашингтоне приговорить Стоуна к тюремному сроку продолжительностью от семи до девяти лет. Однако после того как Трамп резко раскритиковал эту рекомендацию в своем микроблоге в Twitter, Минюст, стоящий выше Генпрокуратуры, порекомендовал выбрать для Стоуна более мягкую меру наказания. 

Недопустимость особого обращения с союзниками президента

"Хотя в отдельных случаях политическое лидерство играет роль в правовом преследовании отдельных лиц, для руководителей Минюста неслыханно обходить следующих установленным стандартам прокуроров, чтобы создать преимущества близкому стороннику президента, так как это сделал Уильям Барр в деле Стоуна, - указывают авторы письма. - Ни с кем нельзя обращаться особым образом потому, что он является близким политическим союзником президента. В нашей стране мы все равны перед законом". Указанные обстоятельства требуют, чтобы генпрокурор Барр ушел в отставку, отмечают подписавшиеся, добавляя, однако, что не питают надежды на то, что он именно так и поступит.

Контекст

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"Кремлевский доклад" - новость на один день, следить надо не за ним, а за расследованием связей команды Трампа с Россией, заявил в интервью DW американский политолог Иэн Бреммер. (31.01.2018)

При этом авторы письма заявили, что полностью поддерживают четырех прокуроров, которые ушли в отставку в связи с инцидентом, и призывают других сотрудников Минюста проявить подобное мужество и предавать огласке нарушения, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Со своей стороны Уильям Барр в интервью телеканалу ABC 14 февраля, не называя конкретно дела Роджера Стоуна, заявил, что из-за твитов Трампа ему "невозможно заниматься своей работой". При этом он добавил, что президент Трамп ни разу не просил его что-либо предпринять в каком-либо уголовном деле".

В свою очередь Трамп написал в Twitter, что он как президент имеет полное право попросить генпрокурора именно об этом, однако решил, пока этого не делать.

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  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

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  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что экс-советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к властям РФ. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Путина. За дачу ложных показаний Пападопулос был приговорен к двухнедельному тюремному сроку.

  • Майкл Коэн

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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    По данным спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, некий гражданин РФ выходил на связь с экс-адвокатом Трампа Майклом Коэном во время избирательной кампании. Генпрокуратура США обвинила Коэна в ложных показаниях в Конгрессе, налоговых преступлениях и других правонарушениях. Экс-адвокат Трампа приговорен к трем годам лишения свободы.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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