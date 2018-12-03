В Суде ЕС заявили о нарушении тремя странами миграционного законодательства

В ходе миграционного кризиса Чехия, Венгрия и Польша нарушили законодательство ЕС. Об этом говорится в экспертизе, подготовленной генеральным адвокатом Европейского суда в Люксембурге Элеанор Шарпстон и обнародованной в четверг, 31 октября.

Три страны не имели права уклоняться от имплементации решения о перераспределении просителей убежища из Сирии и других стран, прибывших в Грецию и Италию, говорится в документе.

Окончательное решение примут судьи

В 2015 году государства Евросоюза приняли решение о перераспределении до 160 тысяч нелегальных мигрантов, чтобы облегчить нагрузку на Грецию и Италию, через которые беженцы въезжали на территорию ЕС. Власти Чехии, Венгрии и Польши отказались следовать этому решению, несмотря на то, что Суд ЕС подтвердил его правомерность. Европейская комиссия обратилась с жалобой на действия трех стран.

Окончательное решение по иску должны принять судьи Европейского суда. В своем решении они не зависят от подготовленной генеральным адвокатом экспертизы, но нередко поддерживают его оценку.

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