 В Суде ЕС заявили о нарушении тремя странами миграционного законодательства | Новости из Германии о Европе | DW | 31.10.2019

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Европа

В Суде ЕС заявили о нарушении тремя странами миграционного законодательства

Чехия, Венгрия и Польша не имели права отказываться выполнять решение ЕС о перераспределении беженцев, заявил генеральный адвокат Суда ЕС.

Суд ЕС в Люксембурге

Суд ЕС в Люксембурге

В ходе миграционного кризиса Чехия, Венгрия и Польша нарушили законодательство ЕС. Об этом говорится в экспертизе, подготовленной генеральным адвокатом Европейского суда в Люксембурге Элеанор Шарпстон  и обнародованной в четверг, 31 октября.

Контекст

Глава МВД ФРГ призывает лишать статуса беженца сирийцев, которые вновь посещают свою родину. Правозащитники возмущены: людей, по их словам, вынуждают к поездке в Сирию лишь чрезвычайные обстоятельства. (26.08.2019)

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Германия остается второй после США страной в мире по числу принимаемых мигрантов. Однако далеко не все из них - беженцы. (19.09.2019)

Три страны не имели права уклоняться от имплементации решения о перераспределении просителей убежища из Сирии и других стран, прибывших в Грецию и Италию, говорится в документе.

Окончательное решение примут судьи

В 2015 году государства Евросоюза приняли решение о перераспределении до 160 тысяч нелегальных мигрантов, чтобы облегчить нагрузку на Грецию и Италию, через которые беженцы въезжали на территорию ЕС. Власти Чехии, Венгрии и Польши отказались следовать этому решению, несмотря на то, что Суд ЕС подтвердил его правомерность. Европейская комиссия обратилась с жалобой на действия трех стран.

Окончательное решение по иску должны принять судьи Европейского суда. В своем решении они не зависят от подготовленной генеральным адвокатом экспертизы, но нередко поддерживают его оценку.

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    Министерство финансов ФРГ исходит из того, что в 2016-2020 годах расходы, связанные с беженцами, составят в среднем по 20 миллиардов евро. При этом первоначальную помощь землям планируется сократить, а высвобождающиеся средства направить на интеграцию и социальную поддержку тех, кто получит убежище в Германии. 6 миллиардов евро в год пойдут на стабилизацию тех регионов, откуда бегут люди.

    Автор: Андрей Гурков


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