В Судане оппозиция прекратила глобальную забастовку

Представители Ассоциации профессионалов Судана (SPA), возглавляющие движение гражданской оппозиции, сообщили во вторник, 11 июня, на странице профсоюза в Twitter, что прекращают объявленную ими в воскресенье глобальную забастовку и возобновляют переговоры с правящим в стране военным советом.

Переговоры будут осуществляться не напрямую, а с участием посредника из Эфиопии, указал вечером во вторник один из лидеров SPA Мадани Аббас Мадани. Обсуждаться будет возможность создания так называемого суверенного совета, который должен стать ключевым органом переходного правительства, добавил активист.

Изначальной целью массовой акции гражданского неповиновения в Судане являлось отстранение от власти военного совета и создание переходного гражданского правительства.

Политический кризис в Судане

Военный совет пришел к власти в Судане, после того как многолетний глава государства Омар-аль Башир в апреле 2019 года был свергнут в ходе длительных массовых протестов, возглавляемых профсоюзом SPA.

В середине мая оппозиция и военные условились, что на протяжении трех лет страной будет управлять переходный совет из представителей военного совета и членов оппозиционного движения.

Однако впоследствии сторонам не удалось достичь компромисса в вопросе о том, кто возглавит этот орган. 3 июня военный совет приступил к разгону палаточного лагеря в Хартуме. По данным министерства здравоохранения Судана, в результате связанных с этим столкновений погиб 61 человек.

11 июня Совет Безопасности ООН, обращаясь к обеим сторонам конфликта в Судане, потребовали соблюдения ими прав человека и немедленного прекращения насилия.

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