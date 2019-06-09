 В Судане оппозиция прекратила глобальную забастовку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.06.2019

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Мир

В Судане оппозиция прекратила глобальную забастовку

Активисты оппозиции прекратили акцию гражданского неповиновения и заявили о готовности возобновить переговоры с руководящим страной военным советом.

Активист оппозиции Судана держит национальный флаг, призывая военный совет сложить с себя властные полномочия (фото из архива)

Активист оппозиции Судана держит национальный флаг, призывая военный совет сложить с себя властные полномочия (фото из архива)

Представители Ассоциации профессионалов Судана (SPA), возглавляющие движение гражданской оппозиции, сообщили во вторник, 11 июня, на странице профсоюза в Twitter, что прекращают объявленную ими в воскресенье глобальную забастовку и возобновляют переговоры с правящим в стране военным советом.

Переговоры будут осуществляться не напрямую, а с участием посредника из Эфиопии, указал вечером во вторник один из лидеров SPA Мадани Аббас Мадани. Обсуждаться будет возможность создания так называемого суверенного совета, который должен стать ключевым органом переходного правительства, добавил активист.

Контекст

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Изначальной целью массовой акции гражданского неповиновения в Судане являлось отстранение от власти военного совета и создание переходного гражданского правительства.

Политический кризис в Судане

Военный совет пришел к власти в Судане, после того как многолетний глава государства Омар-аль Башир в апреле 2019 года был свергнут в ходе длительных массовых протестов, возглавляемых профсоюзом SPA.

В середине мая оппозиция и военные условились, что на протяжении трех лет страной будет управлять переходный совет из представителей военного совета и членов оппозиционного движения.

Однако впоследствии сторонам не удалось достичь компромисса в вопросе о том, кто возглавит этот орган. 3 июня военный совет приступил к разгону палаточного лагеря  в Хартуме. По данным министерства здравоохранения Судана, в результате связанных с этим столкновений погиб 61 человек.

11 июня Совет Безопасности ООН, обращаясь к обеим сторонам конфликта в Судане, потребовали соблюдения ими прав человека и немедленного прекращения насилия.  

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Ссылки в интернете

Статья DW о разгроме палаточного лагеря оппозиции в Хартуме

Статья DW о разгроме палаточного лагеря оппозиции в Хартуме  

Статья DW о глобальной забастовке в Судане

Статья DW о глобальной забастовке в Судане  

Сайт Ассоциации профессионалов Судана (SPA)

Сайт Ассоциации профессионалов Судана (SPA)

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Алжире: Новая "арабская весна"?  

Как Россия выпала из пятерки лидеров по расходам на вооружения. DW Новости  

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