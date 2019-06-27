 В столице Туниса прогремели два взрыва | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В столице Туниса прогремели два взрыва

Террористы-смертники совершили в городе Тунисе два самоподрыва. Погиб как минимум один полицейский.

Полиция Туниса на месте взрыва

Полиция Туниса на месте взрыва 27 июня

В столице Туниса в четверг, 27 июня, террористы-смертники совершили два самоподрыва. В результате первого теракта, который произошел на проспекте Бугриба неподалеку от посольства Франции, были ранены не менее пяти человек - как служащие полиции, так и гражданские лица. Один полицейский впоследствии скончался.

Контекст

В Тунисе Хайкеля С. подозревают в организации теракта в Национальном музее Бардо, унесшем жизни более 20 человек. Ранее его жалобы на депортацию отклонили два германских суда. (27.09.2018)

Фигуранты были приговорены в ходе двух процессов, в рамках которых перед судом предстали 50 обвиняемых. Они проходили по делам о нападениях на музей Бардо в столице Туниса и на отель в Суссе. (10.02.2019)

Вскоре после первого взрыва произошел второй. Террорист-смертник подорвал себя рядом с казармой Национальной гвардии (по другим данным - рядом с полицейским участком). В результате пострадали как минимум четыре сотрудника полиции, сообщили представители МВД Туниса. Мотивы преступников пока не выяснены.

В последние годы в Тунисе произошла череда нападений, ответственность за большинство из них взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". В марте 2015 года 21 турист и полицейский были убиты при нападении на музей Бардо в Тунисе. Три месяца спустя 38 туристов, в основном британцы, были убиты при нападении на отель в прибрежном курорте Суссе.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • География нападений террористов на Турцию

    Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов

    География нападений

    Жертвами терактов, совершенных в Турции с июля 2015 года, стали в общей сложности не менее 289 человек. Больше всего жизней унесло нападение, которое произошло в Анкаре 10 октября 2015 года. Тогда погибли 102 человека, еще 400 получили ранения.

  • Организаторы и сполнители терактов в Турции

    Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов

    Организаторы и исполнители терактов

    В результате нападений боевиков "Исламского государства" в Турции погибли 153 человека, а жертвами терактов, осуществленных курдами, стали 95 человек.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 00:55

Меркель выступила за депортацию не нуждающихся в защите мигрантов

 

Контекст

Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов

За последний год Турция чаще других стран становилась целью атак террористов. Главные факты о взрывах в аэропорту Стамбула 28 июня и о предыдущих терактах в Турции - в инфографике DW. (29.06.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Меркель выступила за депортацию не нуждающихся в защите мигрантов  

Теракт в Тунисе: туристы торопятся вернуться домой  

Теракт в Берлине: новые подробности о главном подозреваемом  

Реклама

Самые читаемые

Каспаров нецензурно ответил на заявление МИД ФРГ о роли РФ в ПАСЕ  

Возвращение российской делегации в ПАСЕ: триумф, отчаяние и демарши  

В Германии выросло количество исламистов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно