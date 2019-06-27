В столице Туниса прогремели два взрыва

В столице Туниса в четверг, 27 июня, террористы-смертники совершили два самоподрыва. В результате первого теракта, который произошел на проспекте Бугриба неподалеку от посольства Франции, были ранены не менее пяти человек - как служащие полиции, так и гражданские лица. Один полицейский впоследствии скончался.

Вскоре после первого взрыва произошел второй. Террорист-смертник подорвал себя рядом с казармой Национальной гвардии (по другим данным - рядом с полицейским участком). В результате пострадали как минимум четыре сотрудника полиции, сообщили представители МВД Туниса. Мотивы преступников пока не выяснены.

В последние годы в Тунисе произошла череда нападений, ответственность за большинство из них взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". В марте 2015 года 21 турист и полицейский были убиты при нападении на музей Бардо в Тунисе. Три месяца спустя 38 туристов, в основном британцы, были убиты при нападении на отель в прибрежном курорте Суссе.

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