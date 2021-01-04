В Стамбуле задержаны протестовавшие против назначения Эрдоганом ректора

Полиция Турции задержала в Стамбуле 17 человек в связи со студенческими протестами против назначения нового ректора университета Богажичи. Об этом сообщает информагентство AFP во вторник, 5 января, со ссылкой на заявление стамбульской полиции.

Согласно нему, правоохранители провели рейды в 13 районах города. Поиск еще 11 участников протестов продолжается. Всех 28 человек подозревают в нарушении правил проведения массовых акций и сопротивлении сотрудникам органов правопорядка.

Новый ректор университета Богажичи - приближенный Эрдогана

Накануне в Стамбуле не менее тысячи человек вышли на протест против назначения президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом нового ректора университета Богажичи. Им стал экономист Мелих Булу, который на парламентских выборах в Турции в 2015 году выдвигался кандидатом от правящей консервативной Партии справедливости и развития (ПСР), возглавляемой Эрдоганом.

Это уже второй раз, когда Эрдоган назначает ректором университета человека, который считается его доверенным лицом, отмечает AFP. До июля 2016 года ректора турецких университетов избирались путем голосования.

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