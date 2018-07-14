 В Средиземном море у побережья Марокко спасены более 200 беженцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.07.2019

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Мир

В Средиземном море у побережья Марокко спасены более 200 беженцев

Спасенные африканские мигранты были отправлены в марокканские порты для последующей репатриации. Соответствующее соглашение в феврале заключили Марокко и Испания.

Шлюпка с мигрантами в Средиземном море

Шлюпка с мигрантами в Средиземном море

Военно-морские силы Марокко спасли 242 мигрантов с нескольких надувных лодок в Средиземном море. В их числе - 50 женщин и 12 несовершеннолетних, сообщило в субботу, 27 июля, марокканское государственное информационное агентство MAP со ссылкой на источники в вооруженных силах страны. Шлюпки с мигрантами из стран Африки к югу от Сахары терпели крушение в водах у испанского побережья, в Гибралтарском проливе. Беженцы были доставлены в марокканский порт.

Правительство Испании в феврале 2019 года заключило соглашение с Марокко о частичном возвращении мигрантов, спасенных в Средиземном море. До этого времени все беженцы запрашивали помощи испанской службы спасения, находясь еще в зоне ответственности Королевской береговой охраны Марокко в Гибралтарском проливе или Альборанском море. После этого мигрантов доставляли в Испанию, откуда они затем направлялись во Францию, Германию и страны северной Европы. 

Контекст

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В соответствии с соглашением, Испания по-прежнему оказывает помощь в зоне ответственности Марокко, но при этом там находятся марокканские пограничники, а беженцы перенаправляются в ближайшие марокканские порты, откуда их репатриируют в африканские страны.

По данным пограничной службы ЕС Frontex, лишь в июне в Испанию через Средиземное море прибыли 2350 мигрантов - это вдвое больше, чем месяцем ранее. Всего же с января текущего года их число превысило 10300 человек, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Большинство прибывают из Марокко, Мали, Гвинеи и Алжира. Притоку беженцев в Испанию способствуют жесткие миграционные законы, введенные в прошлом году популистским правительством Италии.

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    Автор: Мартин Муно, Ирина Филатова, Павел Лось


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