В СПЧ сочли обыски у независимых кандидатов формой наказания

Обыски у независимых кандидатов, не зарегистрированных для участия в выборах в Мосгордуму 8 сентября, - это попытка оказать на оппозиционеров давление, а также своеобразная "форма наказания". Такое мнение в четверг, 25 июля, высказал Игорь Каляпин, председатель комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета при президенте РФ по правам человека.

"Возникают очень большие сомнения, что эти мероприятия на самом деле обоснованы", - подчеркнул он. "Действия органов, которые должны охранять наши конституционные права, остаются за бортом общественного внимания, ими никто не возмущается", - цитирует слова Каляпина агентство "Интерфакс".

"Надеюсь, Мосгоризбирком жалобы не подавал"

Между тем председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 25 июля выступила с утверждением, что не знает, от кого могли поступить жалобы на воспрепятствование работе избиркомов.

По статье 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) ранее возбудило дело управление Следственного комитета по Москве.

"Надеюсь, что Мосгоризбирком такие жалобы не подавал", - заявила Памфилова. Она также пообещала тщательно рассмотреть жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы и, "если будет возможность, восстановить их в правах".

Ночные обыски

В среду, 24 июля. в Москве были задержаны оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный и координатор московского штаба политика Олег Степанов. Позднее московская полиция пришла с обысками, в частности, к оппозиционеру Дмитрию Гудкову и директору ФБК Ивану Жданову. Последнего после обыска доставили на ночной допрос в Следственный комитет. Кроме того, полиция поздним вечером попыталась обыскать жилье муниципального депутата района Митино Николая Баландина и кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева, однако не застала их по указанным адресам. Еще два кандидата в городскую думу Москвы - Юлия Галямина и Любовь Соболь - вызваны на допрос в СК.

В субботу, 27 июля, в 14.00 мск у мэрии Москвы на Тверской улице, 13, запланирована несогласованная акция оппозиции, которую предлагал устроить Навальный, если кандидатов не зарегистрируют.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержание Навального, или При чем тут Воронеж Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Золотов против Навального: кто заказчик? Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок оппозиционера Алексея Навального и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о том, кто мог быть заказчиком.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Дуэль Золотова и Навального: начальник Росгвардии против арестанта Глава Росгвардии Виктор Золотов из-за расследования ФБК вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о неравном положении "дуэлянтов".

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Арест Навального как выход из любой ситуации Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный против Гудкова и Собчак: изгнание из оппозиционного рая Алексей Навальный и Дмитрий Гудков поспорили, кто из них бóльший оппозиционер. Навальный заявил, что не хочет иметь дело с Гудковым и его провластными сторонниками типа Собчак.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Какое слово не может произнести Владимир Путин Президент России Владимир Путин демонстративно не произносит имя Алексея Навального вслух. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Мощный ответ Медведева Навальному Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "обормотом" и "проходимцем". Карикатурист Сергей Елкин по достоинству оценил этот ответ премьера на обвинения в коррупции.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Почему Навальный не может баллотироваться на выборах президента РФ Алексей Навальный, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, не сможет баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный, или Чем запомнится юбилей Путина Сторонники Навального 65-летие президента России Путина отметили протестами. Как бы ни замалчивали эти акции официальные СМИ, след их останется, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Шансы Навального баллотироваться на выборах президента РФ Верховный суд РФ отменил приговор Навальному по делу "Кировлеса", направив его на пересмотр. Теперь политик имеет право баллотироваться на выборах президента. Теоретически имеет, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержание Навального: все белыми нитками шито Алексея Навального в Москве задержала полиция. Карикатурист Сергей Елкин о том, как могло выглядеть согласование этой акции с замглавой администрации президента Кириенко.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный снова на свободе Алексей Навальный вышел из тюрьмы после задержания на акции протеста 12 июня. Оппозиционер провел за решеткой 25 суток. Карикатурист Сергей Елкин увидел это событие так.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Как задерживали Навального Алексей Навальный получил 30 суток ареста за неповиновение полиции и организацию акции против коррупции. Задержали его в подъезде собственного дома. Сергей Елкин о том, как это было.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Как Путин по Навальному скучал Алексей Навальный вернулся из Барселоны, где ему сделали операцию на глазу. Приезда оппозиционера ждали не только его сторонники, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Интернет-рейтинг Time: а где же Путин? Алексей Навальный, по версии журнала Time, один из 25 самых влиятельных лиц интернета. Карикатурист Сергей Елкин о реакции человека, который в этот список не вошел.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Зеленкой по оппозиции, или Как Навальный в Барнауле штаб открывал Неизвестные (хмм...) попытались предотвратить открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле, облив оппозиционера зеленкой. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда берутся такие "зеленкометатели".

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Алексей Навальный и цепкая российская Фемида Суд вновь приговорил Алексея Навального к условному сроку. Карикатурист Сергей Елкин о попытках российской Фемиды всеми правдами и неправдами помешать российскому оппозиционеру. Автор: Наталья Позднякова

