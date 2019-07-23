 В СПЧ сочли обыски у независимых кандидатов формой наказания | Новости из Германии о России | DW | 25.07.2019

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Россия

В СПЧ сочли обыски у независимых кандидатов формой наказания

По утверждению главы ЦИК Эллы Памфиловой, она не знает, от кого могли поступить жалобы на воспрепятствование работе избиркомов.

Полиция у здания Мосгоризбиркома

Полиция у здания Мосгоризбиркома (фото из архива)

Обыски у независимых кандидатов, не зарегистрированных для участия в выборах в Мосгордуму 8 сентября, - это попытка оказать на оппозиционеров давление, а также своеобразная "форма наказания". Такое мнение в четверг, 25 июля, высказал Игорь Каляпин, председатель комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета при президенте РФ по правам человека.

Контекст

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"Возникают очень большие сомнения, что эти мероприятия на самом деле обоснованы", - подчеркнул он. "Действия органов, которые должны охранять наши конституционные права, остаются за бортом общественного внимания, ими никто не возмущается", - цитирует слова Каляпина агентство "Интерфакс".

"Надеюсь, Мосгоризбирком жалобы не подавал"

Между тем председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 25 июля выступила с утверждением, что не знает, от кого могли поступить жалобы на воспрепятствование работе избиркомов.

По статье 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) ранее возбудило дело управление Следственного комитета по Москве.

"Надеюсь, что Мосгоризбирком такие жалобы не подавал", - заявила Памфилова. Она также пообещала тщательно рассмотреть жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы и, "если будет возможность, восстановить их в правах".

Ночные обыски
В среду, 24 июля. в Москве были задержаны оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный и координатор московского штаба политика Олег Степанов. Позднее московская полиция пришла с обысками, в частности, к оппозиционеру Дмитрию Гудкову и директору ФБК Ивану Жданову. Последнего после обыска доставили на ночной допрос в Следственный комитет. Кроме того, полиция поздним вечером попыталась обыскать жилье муниципального депутата района Митино Николая Баландина и кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева, однако не застала их по указанным адресам. Еще два кандидата в городскую думу Москвы - Юлия Галямина и Любовь Соболь - вызваны на допрос в СК.

В субботу, 27 июля, в 14.00 мск у мэрии Москвы на Тверской улице, 13, запланирована несогласованная акция оппозиции, которую предлагал устроить Навальный, если кандидатов не зарегистрируют. 

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