 В Софии впервые с 2003 года не состоялся ежегодный марш националистов | Новости из Германии о Европе | DW | 23.02.2020

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Европа

В Софии впервые с 2003 года не состоялся ежегодный марш националистов

Болгарские националисты собрались вечером 22 февраля в Софии, у дома, где жил генерал Христо Луков, чтобы почтить его память. Однако "марш Лукова", который власти Софии запрещают каждый год, так и не состоялся.

Факельное шествие болгарских ультранационалистов (марш Лукова) в Софии 16 февраля 2019 года

Марш Лукова в Болгарии 16 февраля 2019 года

Каждый год в феврале болгарские националисты, несмотря на запрет местных властей, устраивают в Софии так называемый "марш Лукова" в честь генерала Христо Лукова, возглавлявшего с 1932 по 1938 год Союз болгарских национальных легионов. В нынешнем году этот марш не состоялся впервые с 2003 года, сообщило агентство dpa вечером в субботу, 22 февраля. Запрет на его проведение со стороны мэра болгарской столицы Йорданки Фандыковой в этом году подтвердил также административный суд, указывает агентство.

Контекст

Несмотря на критику со стороны США и России, болгарские националисты провели факельное шествие в честь памяти бывшего военного министра царской Болгарии Христо Лукова. (15.02.2015)

Тем не менее болгарские ультранационалисты собрались 22 февраля у дома генерала Лукова в Софии, где он был застрелен партизанами 13 февраля 1943 года, чтобы почтить его память. С собой они принесли цветы, венки и факелы. По информации dpa, среди собравшихся были и ультраправые активисты из других европейских стран.

Немецкие националисты не смогли приехать в Софию для участия в марше Лукова

В Германии полиция в пятницу, 21 февраля, не позволила девяти предполагаемым правоэкстремистам вылететь из аэропорта Дортмунда в Софию для участия в марше Лукова. Еще 13 участникам той же группы путешествующих разрешили подняться на борт самолета, поскольку в их отношении полиции не удалось доказать намерение принять участие в запрещенном марше, сообщает онлайн-издание Ruhr24.de.

По немецкому законодательству, полиция имеет право запретить определенному лицу отправиться в какую-либо поездку, если в пункте назначения оно будет представлять угрозу безопасности.

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    Автор: Максим Нелюбин


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Впервые опубликованы фотографии из концлагеря Собибор

Контекст

Миф Germania - замысел и преступления

Эта постоянная экспозиция, подготовленная обществом "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten), рассказывает о градостроительных планах Гитлера и преступлениях нацистов.  

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