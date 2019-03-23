 В составе экипажа аварийного лайнера у берегов Норвегии четверо россиян | Новости из Германии о Европе | DW | 24.03.2019

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Европа

В составе экипажа аварийного лайнера у берегов Норвегии четверо россиян

Операция по эвакуации с судна Viking Sky продолжается, пострадавшие доставлены в больницы.

Круизный лайнер Viking Sky

Круизный лайнер Viking Sky

В составе экипажа норвежского круизного лайнера Viking Sky, у которого в шторм вышел из строя один из двигателей, - четыре гражданина РФ. Об этом в субботу, 23 марта, сообщили в пресс-службе посольства России в Норвегии.

Как передает норвежская ежедневная газета Verdens Gang, спасательная операция продолжается и ночью, эвакуированы 166 из 1373 находящихся на борту человек.

Десять пострадавших доставлены в больницы, у троих - серьезные травмы. Большинство из 915 пассажиров - подданные Великобритании и граждане США. В эвакуации задействованы вертолеты и спасательные суда.

Непростые метеоусловия и проблемы с ходом

По данным Verdens Gang, на Viking Sky работают три из четырех двигателей, это говорит о способности судна к маневрированию, однако ситуация осложнена непростыми метеоусловиями - скорость ветра достигает 11 метров в секунду. Кроме того, у лайнера - проблемы с передним ходом.

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Лайнер Viking Sky принадлежит базирующейся в Швейцарии компании Viking Cruises. По информации агентства AP, к моменту аварии он находился в эксплуатации два года. Судно выполняло рейс между норвежскими городами Тромсе и Ставангер. Проблемы с двигателем возникли в районе города Молде на западе Норвегии, после чего команда бросила якорь, чтобы зафиксировать местоположение лайнера и избежать его дрейфа к находящемуся неподалеку опасному участку акватории.

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